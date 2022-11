Jour du Souvenir : l’Atlantique rend hommage à ses héros

Les communautés aux quatre coins des provinces de l’Atlantique rendent hommage aux hommes et aux femmes qui ont servi le Canada et qui continuent de le faire en tant de paix comme en temps de guerre.

À Memramcook, au Nouveau-Brunswick, la présence d'une foule à cette occasion réjouit Robert LeBlanc, qui a présidé l’ancienne section locale de la Légion royale canadienne. Il estime que les gens sont de plus en plus reconnaissants envers les anciens combattants.

Comme vous voyez, le monde s’en vient et apprécie beaucoup, de plus en plus, et les jeunes apprécient beaucoup aussi. Ils commencent à voir qu’ils ont fait un effort pour ce qu’on a pour le Canada aujourd’hui , souligne Robert LeBlanc.

Robert LeBlanc a été président de la section de la Légion royale canadienne à Memramcook. Il a aussi été président du parc commémoratif des vétérans. Photo : Radio-Canada

La colonelle Rochelle Heudes, du service d’Ambulance de campagne à Terre-Neuve-et-Labrador et au Nouveau-Brunswick, a participé à une cérémonie du Souvenir à l’Isle Madame, en Nouvelle-Écosse. Elle invite les gens à réfléchir aux nombreux sacrifices consentis par toutes ces personnes qui portent un uniforme canadien.

Alors pour moi, ce sont des sacrifices que chaque personne fait chaque jour qu’ils mettent l’uniforme, chaque jour qu’ils partent de leur famille. C’est un gros sacrifice qu’on fait pour s’assurer que les valeurs qui sont chères à nous, les Canadiens, sont partagées autour du monde , a affirmé Rochelle Heudes au cours d'une entrevue accordée à l'émission Le réveil Nouvelle-Écosse, d'ICI Acadie.

À l’Île-du-Prince-Édouard, des centaines de personnes se sont rassemblées devant le cénotaphe de Charlottetown.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La foule à Charlottetown a observé un moment de silence en hommage à tous ceux et celles qui servent ou qui ont servi le Canada. Photo : Radio-Canada / Shane Hennessey

Le révérend major Tom Hamilton, qui est aumônier de la Légion canadienne pour le régiment de l’Île-du-Prince-Édouard, a rendu un hommage particulier au pilote de chasse Sterling Banks qui a perdu la vie lors du raid mené sur Dieppe, en France, par les soldats canadiens en 1942.

Tandis que vous observez le jour du Souvenir en prenant un moment pour prononcer des remerciements, vous donnez de la dignité à tous ceux qui ont servi et particulièrement à tous ceux qui ne sont jamais revenus comme le sergent de section Sterling Banks , a souligné Tom Hamilton.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les gens ont déposé des dizaines de couronnes devant le cénotaphe à Halifax en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada

À Terre-Neuve-et-Labrador, la cérémonie à Saint-Jean a aussi rassemblé des centaines de personnes. C’est un moment de réflexion , a déclaré Gerald Budden, président de la section provinciale de la Légion royale canadienne.

Vous pouvez en quelque sorte visualiser et réfléchir aux expériences vécues particulièrement dans la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre de Corée et d’autres guerres, et à ce que les soldats, les hommes et les femmes, ont fait pour la province et la nation , a expliqué Gerald Budden.