Une première mission à l’étranger pour le maire Marchand

La dernière fois que j'ai accompagné une délégation de la Ville de Québec en mission, c'était en 2013. Le maire Régis Labeaume se rendait au Congrès SportAccord à Saint-Pétersbourg, en Russie. C'était quelques mois avant les Jeux d'hiver de Sotchi, quelques mois avant l'invasion de la Crimée par la Russie. La Ville de Québec avait tenu le congrès l'année précédente, le maire de Québec voulait aller boucler la boucle.

Le président russe Vladimir Poutine visite le congrès SportAccord à Saint-Petersbourg, en mai 2013. Photo : Radio-Canada / Louise Boisvert

SportAccord réunissait, une fois par année, toutes les grandes fédérations sportives de la planète. C'était l'occasion d'aller faire du démarchage pour attirer à Québec des compétitions de calibre international. La construction de l'amphithéâtre et de l'anneau de glace couvert à Québec s'est réalisée dans cette optique.

En Russie, le maire de Québec a annulé sa participation à la toute dernière minute en raison d'un mal de dos. Je suis donc partie seule, avec une collègue journaliste, et quelques représentants de la Ville de Québec pour couvrir cet événement. Le défi était de taille, parce que, tout à coup, nous étions un peu laissés à nous-mêmes, à l'autre bout du monde, dans un pays où les règles sont différentes.

Et pour cause. Alors que je prenais des photos pour illustrer les effectifs de sécurité mis en place pour le passage du président Vladimir Poutine au Centre des congrès, un policier m'avait interpellée pour que je les supprime sur le champ. L'idée de contester cette décision ne m'a même pas effleuré l'esprit.

Défis

Partir à l'étranger, c'est une chance unique pour un journaliste. Sur le plan professionnel, cela permet de mettre en application tout ce qu'on a appris du métier. Sans nos repères habituels, on doit parfois user d'imagination et de créativité pour arriver à livrer un reportage ou un texte avant l'heure de tombée.

Lors d'une mission à Pittsburgh en 2012 pour visiter le nouvel amphithéâtre des Penguins, j'avais préparé un reportage sur l'impact de cet ajout dans le quartier. Est-ce que le simple fait de construire une infrastructure pour la Ligue nationale de hockey était suffisant pour revitaliser le secteur? C'est ce que promettait à l'époque le maire Labeaume, qui croyait tirer de nouveaux revenus fonciers pour financer le projet de 400 millions de dollars. Le miracle ne s'est pas produit à Pittsburgh ni à Québec par la suite.

Lors de la mission du maire Régis Labeaume au Consol Energy Center en 2012, les journalistes ont pu assister au match de hockey entre le Canadien de Montréal et les Penguins de Pittsburgh sur la galerie de la presse. Photo : Radio-Canada

Le compte rendu que j'avais préparé à la suite d'entrevues avec des commerçants et des résidents du quartier n'a jamais pu être livré à temps. L'envoi de mon reportage de deux minutes par Internet a pris près de deux heures. Trop tard pour le Téléjournal. À la dernière seconde, je m'étais retrouvée en direct avec Bruno Savard pour raconter ma journée. C'était beaucoup de travail et de déception, mais il faut garder la tête haute et continuer.

Lors de cette visite, les journalistes avaient pu parler au directeur du marketing des Penguins de Pittsburgh, Rob Goodman. Il avait mis en garde le maire de Québec de tout miser sur une équipe de hockey. Il fallait penser aux autres usages de l'amphithéâtre pour ajouter plus d'événements au calendrier. Un conseil judicieux quand on sait que l'on attend toujours la venue d'une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le rêve olympique

Les premières missions du maire Labeaume à l'étranger étaient pour redorer l'image de la capitale nationale à l'échelle mondiale. Il voulait redonner un sens aux différents jumelages avec les villes européennes, notamment Bordeaux. Son séjour en 2010 reste gravé dans les mémoires. Le maire avait été séduit par le carrousel, la grande roue et le miroir d'eau qu'il voulait importer à Québec. Cela lui avait valu quelques critiques à son retour.

À partir de 2011, les voyages tournaient surtout autour d'une candidature possible de la Ville de Québec aux Jeux olympiques d'hiver. Le maire Labeaume allait tâter le pouls des membres du CIO et des fédérations sportives. Ce sont ces voyages qui ont eu raison de ses aspirations olympiques.

Le maire de Québec, Régis Labeaume, rencontre le président de Fédération internationale de ski, Juan Carlos Kasper, lors du congrès SportAccord, en mars 2011. Photo : Radio-Canada

Après celui de Lausanne en 2016, il a fermé définitivement la porte. Le jeu de coulisses que requiert une candidature le répugnait. Le maire a décidé de miser sur les compétitions internationales, qui peuvent occuper plusieurs jours dans une année, été comme hiver, plutôt que de dépenser des milliards de dollars pour un seul événement.

En dévoilant sa politique de relations internationales plus tôt cette semaine, Bruno Marchand a notamment insisté sur l'importance de créer des liens avec le reste du monde. Ce que tous les maires dans l'histoire récente de la Ville ont fait avant lui.

Le maire de Québec comme ambassadeur à l'étranger pour démontrer tout le sérieux du recrutement de main-d'œuvre, des projets économiques ou encore des échanges sur le patrimoine, la culture et l'aménagement du territoire.

La pandémie a freiné les déplacements dans les dernières années du mandat de Régis Labeaume. Avec l'élection de Bruno Marchand, il y a un travail de relations publiques à relancer. À l'inverse, la Ville de Québec accueille annuellement des représentants d'une dizaine de pays.

Plus tôt cette semaine, Bruno Marchand (au centre) a dévoilé sa vision des relations internationales de la Ville de Québec en présence de la membre du comité exécutif, Catherine Vallières-Roland (à gauche), et du directeur du Bureau des relations internationales, Sébastien Goupil (à droite). Photo : Radio-Canada

Même si le maire a promis de rendre des comptes sur les retombées et les coûts du voyage dans les six semaines suivant son retour, il est important de s'assurer que la mission atteint bel et bien ses objectifs. L'administration Labeaume rendait souvent la reddition de compte difficile pour les élus de l'opposition et pour les journalistes. Le maire Marchand promet plus de transparence.

Le nouveau directeur du service des relations internationales, Sébastien Goupil, a laissé entendre que le maire pourrait être appelé à voyager jusqu'à trois fois par année. Le budget de fonctionnement de ce service est évalué à un million de dollars, ce qui inclut les dépenses lors des missions.

La mission commence samedi à Paris. Le maire ira ensuite au Havre pour parler mobilité, en plus de visiter les installations portuaires. Il fera ensuite un détour par Tunis pour des rencontres diplomatiques avec les maires de l'Association internationale des maires francophones, dont il est le vice-président.