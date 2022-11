Jour du Souvenir : quand les Gaspésiens faisaient la guerre

Cette semaine, l’émission Au cœur du monde a fait appel à l’historien militaire Tom Eden pour souligner le jour du Souvenir au cours de quatre entrevues. Il a rapporté des faits liés à la Première Guerre mondiale.

L’une d’elles portait sur la participation de nombreux Gaspésiens à la bataille de la crête de Vimy, le 9 avril 1917. Plus de 10 000 soldats canadiens ont trouvé la mort ou ont été blessés pendant cette bataille. De ce nombre, huit soldats étaient natifs de Gaspé.

Héros de guerre Gaspésiens: la Bataille de Vimy ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Au coeur du monde Héros de guerre Gaspésiens: la Bataille de Vimy. Contenu audio de 11 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 11 minutes

Lors de cette même bataille, Leo Leboutillier s'est illustré. Lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, le jeune homme originaire de Gaspé n’a pas hésité à s'engager. Mort au combat, il est le soldat de Gaspé le plus décoré.

Leo Leboutillier est l'arrière-petit-fils de John Leboutillier. Il avait 20 ans quand il s'est enrôlé dans l'armée canadienne. Photo : Gracieuseté du Musée de la Gaspésie

Leo Leboutillier ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Au coeur du monde Leo Leboutillier. Contenu audio de 11 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 11 minutes

Les Autochtones de la Gaspésie ont également fait leur part pour défendre la liberté du pays. Tom Eden retrace le parcours du sergent Frank Narcisse Jerome, de Gesgapegiag, qui a combattu lors de la Première Guerre mondiale. Il a reçu trois fois la Médaille de la bravoure. Un peu moins de 40 Canadiens peuvent en dire autant.

Frank Narcisse Jerome ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Au coeur du monde Frank Narcisse Jerome. Contenu audio de 12 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 12 minutes

Parmi tous les Gaspésiens qui ont combattu outre-mer, les frères Augustin et Félix Goulet ont aussi retenu l'attention de Tom Eden. Lors de combats en Belgique, Félix a reçu des morceaux d’obus à la tête, tandis qu’Augustin a dû subir une amputation de son bras. Ces blessures auraient pu affecter leur motivation à accomplir leur devoir, mais au contraire. Félix est retourné au front et Augustin s’est enrôlé à nouveau lors de la Seconde Guerre mondiale.

Héros de guerre Gaspésiens ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Au coeur du monde Héros de guerre Gaspésiens. Contenu audio de 10 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 10 minutes

Félix Goulet (à gauche) et Augustin Goulet (à droite) ont survécu à leurs blessures subies au combat. Photo : Tom Eden

Quand la guerre traverse l’Atlantique en sous-marin pour venir en Gaspésie

Vendredi, le Musée de la Gaspésie souligne le jour du Souvenir en ouvrant ses archives à la population.

Un autre historien gaspésien, Jacques Bouchard, y présentera une conférence sur la bataille du Saint-Laurent, qui s'est déroulée pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Il explique que cette bataille s'est étalée sur deux ans, de 1942 à 1944.

Bombe qui explose Photo : Radio-Canada

À bord de sous-marins, les militaires allemands avaient pour mission d'attaquer les navires qui transitaient au Canada pour ravitailler la Grande-Bretagne. Ils voulaient affaiblir ce pays qui résistait encore à l’envahisseur.

Le premier événement est survenu en mai 1942. Un sous-marin allemand ou U-boot, est venu attaquer un navire qui s'appelait le SS Nicoya au large de Cloridorme, raconte-t-il. Ce sont des gens de Cloridorme et de L’Anse-à-Valleau qui sont montés à bord de chaloupes pour aller les secourir.

Ils les ont accueillis. Il a fallu qu'ils les réchauffent, qu'ils leur donnent du linge sec, qu’ils les nourrissent. Les marins étaient vraiment dans la misère , raconte M. Bouchard.

Environ trois heures plus tard, le SS LETO a été torpillé, au large de Madeleine, cette fois. Jacques Bouchard rappelle qu’un marin hollandais qui a péri à la suite de cette attaque est enterré à Grande-Vallée.

Pierre tombale de Frederic Van Hoogdalem, un marin néerlandais mort lors du torpillage du cargo SS Leto le 12 mai 1942. Il est enterré dans le cimetière de Grande-Vallée en Gaspésie. Photo : gracieuseté Paulette Brousseau

Ça a sûrement été majeur, ç’a créé une panique et de l'anxiété dans la population , mentionne-t-il.

Selon lui, c’était certainement une surprise totale pour les marins victimes des torpillages, peut-être aussi pour les Gaspésiens, mais pas pour le premier ministre Mackenzie King et les amiraux de la Marine royale canadienne. Ils savaient que les sous-marins allaient venir. Ils ne savaient juste pas quand , dit-il.

« Ç’a été vraiment marquant. Les Gaspésiens ont réalisé que la guerre était arrivée en Amérique du Nord. » — Une citation de Jacques Bouchard, historien militaire

Pendant l'été suivant, il y a eu d'autres torpillages. Je pense, entre autres, aux torpillages de trois navires au large de Cap-Chat, précise-t-il. Ça s'est passé dans la nuit du 5 au 6 juillet et il y a eu une intervention des avions de Mont-Joli et on a même perdu un aviateur canadien.

Jacques Chevrier a été le seul pilote canadien qui est mort au combat, au Canada, pendant la Deuxième Guerre mondiale. M. Bouchard raconte l’histoire de cet aviateur dans le livre Chevrier, lancé en avril 2022. Ç’a été un événement marquant pour le Canada. Ç’a été un choc pour tout le monde, raconte-t-il.

Jacques Chevrier est décédé le 6 juillet 1942, à l’âge de 24 ans, au large de Cap-Chat en tentant de retrouver et détruire un sous-marin allemand qui venait de torpiller trois navires. Pochette du livre de Jacques Bouchard. Photo : gracieuseté Jacques Bouchard

À l'automne 1942, une autre page de la bataille du Saint-Laurent s’est écrite quand le gouvernement du Canada a fermé la navigation dans le Golfe pour tous les navires qui arrivaient ou qui partaient outre-mer.

Plusieurs historiens ont interprété ça comme une défaite, une reconnaissance d'une défaite par le Canada contre les Allemands, indique Jacques Bouchard. Mais ce n'était pas tout à fait ça, avance-t-il. Il y avait des raisons stratégiques.

Avec l’hiver, la menace s'est estompée en raison de la présence des glaces. En 1943, aucun incident impliquant des U-boot n’est rapporté. Les Allemands avaient d’autres chats à fouetter, en Méditerranée surtout , mentionne l’historien.

Les Gaspésiens ont-ils pour cela commencé à se sentir en sécurité? Pas vraiment, dit M. Bouchard. Aujourd'hui, c'est facile de le supposer parce qu’on sait qu'ils ne sont pas revenus, mais à l'époque on ne savait pas.

Gaspé était fortifiée pour protéger la baie, un point hautement stratégique. Des radars avaient été installés un peu partout. Le long de la côte nord de la Gaspésie, la population avait pour ordre de ne pas laisser filtrer la lumière des maisons, des voitures, des chantiers.

Radar similaire à celui installé à Rivière-au-Renard en 1944. Photo : Archives nationales du Canada

La force de défense de la Gaspésie qui s'appelait le Gaspé-Bonaventure, le troisième bataillon des régiments des Fusiliers du Saint-Laurent, restait sur le qui-vive, raconte M. Bouchard. C'était majeur, parce que ce régiment-là a été le bataillon de la réserve avec le plus gros effectif de tous les temps au Canada. Il y avait 49 officiers puis 1877 soldats.

Des milliers de militaires à Gaspé

L’historien rapporte que le quartier général des militaires qui défendaient la Gaspésie se trouvait à Gaspé, sur la rue de la Reine, dans un bâtiment qui s'appelle aujourd'hui le Manoir Wakeham.

Au plus fort de la guerre, du moins en saison de navigation, il y avait à peu près 3000 marins et aviateurs à Gaspé, ce qui devait être impressionnant pour les Gaspésiens. C’était considérable, estime M. Bouchard. Gaspé n’était qu’un village à cette époque. Vous comprendrez que ça modifie l'écosystème.

Selon lui, le bâtiment qui s’appelle aujourd’hui le Brise-Bise était réservé aux marins et aux aviateurs. Au deuxième étage, relate-t-il, ils avaient accès à des téléphones pour contacter leurs familles et les rassurer. Il y avait aussi des policiers militaires qui assuraient la sécurité.

La rue de la Reine, à Gaspé, porte en elle une histoire militaire. Selon Jacques Bouchard, le bâtiment qui abrite le Brise-Bise a déjà été le quartier général des militaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Photo : Radio-Canada

Les historiens situent la fin de la bataille du Saint-Laurent en 1944, avec deux autres incidents impliquant des sous-marins allemands, mais en moindre importance.

Selon M. Bouchard, a écrit un mémoire de maîtrise sur la présence de bases militaires britanniques et américaines dans l’Est-du-Québec pendant la Deuxième Guerre mondiale, le bilan de cette bataille recense 19 navires de la Marine marchande coulés ainsi que 4 navires de la Marine royale canadienne, pour un total de 23. Sans qu’il soit possible d’avoir de certitudes, on évalue à 340 le nombre de morts des suites de la bataille du Saint-Laurent, indique-t-il.