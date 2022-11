Le directeur du Musée d’histoire de Sherbrooke explique les origines du jour du Souvenir 

On célèbre ni plus ni moins la fin des hostilités. En 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, à 11 h, le 11e mois, c’est le cessez-le-feu entre les pays. Il y a une entente de cessez-le-feu et ça devient l’Armistice, qu’on célèbre encore aujourd’hui , souligne-t-il.

La signification de la journée a tout de même évolué avec les années.

On souligne d’abord, en 1920 et en 1921, la fin des hostilités, alors que maintenant, on souligne davantage le jour du Souvenir. [...] Oui, on était content d’avoir mis fin à la guerre, on voulait d’abord se souvenir et ne pas oublier les gens partis à la guerre et qui étaient décédés pendant la Première Guerre mondiale, mais aujourd’hui, on souligne l’ensemble des guerres , continue-t-il.

Jour du Souvenir : David Lacoste, directeur général du Mhist de Sherbrooke ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Par ici l'info Jour du Souvenir : David Lacoste, directeur général du Mhist de Sherbrooke. Contenu audio de 10 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 10 minutes

Journée riche en symboles

Le jour du Souvenir est riche en symboles, rappelle l’historien.

On va avoir une couronne et un deux minutes de silence qui est tenu. La minute de silence date de 1919 à Londres, qui avait décidé de faire ce deux minutes de silence là en mémoire des soldats disparus , soutien David Lacoste.

Au Canada, le coquelicot est aussi impossible à dissocier de cette journée. Il faut le souligner, ce sont principalement les pays membres du Commonwealth qui ont pris le coquelicot comme symbole de souvenir. Le coquelicot est originaire du poème du Canadien John McCrae [Au Champ d’honneur]. La première phrase dit “Au champ d’honneur, les coquelicots; Sont parsemés de lot en lot" , rappelle David Lacoste.

Les coquelicots sur les champs étaient la seule fleur qui avait survécu aux guerres, aux bombardements. C’est une fleur assez résistante, donc ce qu’on voyait, c’étaient des décombres et des fleurs de coquelicot, d’où ce rappel de cette fleur, précise-t-il. En France, eux, c’est le bleuet. Pas le fruit, mais la fleur bleue. En France, ce n’est pas le coquelicot qu’ils portent, c’est le bleuet, sensiblement pour les mêmes raisons.

Le Monument aux Braves-de-Sherbrooke

À Sherbrooke, le cénotaphe de la côte King, soit le Monument aux Braves-de-Sherbrooke, est également un fort symbole de souvenir pour les soldats qui se sont battus lors des différentes guerres.

Des Sherbrookois ont commencé à demander de le construire dès 1921. Après avoir débattu de l’endroit où l’installer, la côte King a été choisie et le bâtiment a été inauguré le 1926.

Environ 15 000 personnes ont assisté aux cérémonies de dévoilement du monument. Les gens sont grimpés dans les arbres, dans le clocher de l’église Saint-Patrick, ils veulent voir le monument au moment où il est dévoilé. Les gens disent que c’est le silence total dans la côte, les gens sont submergés par la beauté de l’œuvre , relate David Lacoste.

Une cérémonie du jour du Souvenir aura lieu à la cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke ce dimanche après-midi. Des couronnes seront ensuite déposées au Monument aux Braves-de-Sherbrooke.