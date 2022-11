Un terrain qui fait l’envie de la municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes

Daniel Houle voit grand quand il parle de l'ancien site de compostage situé aux abords de la route 359. Au total, ce sont 25 hectares de terres qui pourraient accueillir des entreprises, et potentiellement attirer des familles dans cette localité de 600 personnes à 20 minutes de Trois-Rivières. Saint-Luc a besoin de se développer et de revivre , dit-il. Dans ce village voisin de Saint-Narcisse et Saint-Maurice, il n'y a pas de station-service, ni de dépanneur ou d'école primaire. Pas même de bureau de poste. Les bureaux municipaux sont aménagés dans l'ancienne caisse populaire qui a aussi fermé il y a belle lurette. Pour relever le village, le maire se tourne vers le développement de l'ancien site de compostage.

« De pouvoir développer ce site là, ça pourrait tout changer. On espère l'arrivée d'une industrie ou d'une manufacture quelconque pour justement faire virer la roue de l'économie un peu plus à Saint-Luc. Ça changerait le visage du village. » — Une citation de Daniel Houle, maire de la municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes

Or, les prochains mois seront déterminants. Un rapport du ministère de l'Environnement sur l'état de la décontamination du site est attendu d'ici l'hiver. En raison du manque de terrains industriels à Trois-Rivières, cet emplacement d'une superficie équivalente à 35 terrains de football et situé à un jet de pierre de l'autoroute 40 est une opportunité en or selon le maire. Et pourrait être un site stratégique afin d'accueillir une entreprise liée à la filière batterie attendue dans la région. On est à 45 minutes de route de Bécancour et on est entre Montréal et Québec. On pourrait facilement avoir des retombées.

Un terrain convoité

Une question primordiale demeure. À qui appartient ce terrain dont les taxes ne sont plus payées depuis longtemps? Même à la municipalité on peine à trouver la réponse.

Présentement c'est un vide juridique parce que Compostage Mauricie a fait faillite. Et puis c'est le ministère de l'Environnement qui en a pris la responsabilité. Pour l'instant, il n'y a rien de défini à l'heure actuelle. Ce sont des questions juridiques. Nos avocats sont là-dedans , explique le maire.

Ce n'est pas l'intérêt qui manque pour mettre la main sur ce terrain. Le bureau municipal reçoit plusieurs appels par mois de la part de gens intéressés à le développer ou qui cherchent à savoir qui est le propriétaire. Or, la municipalité aimerait bien le devenir, mais elle n'aurait pas les moyens de l'acheter si jamais il était vendu aux enchères par le gouvernement, qui a financé les travaux de décontamination. Si jamais la municipalité ne pouvait pas l'acquérir, Daniel Houle souhaite l'intervention du gouvernement afin que la municipalité en tire des bénéfices quand même. Il va falloir que le politique s'implique.

De son côté, le directeur général de la municipalité Francis Dubreuil ne veut surtout pas de spéculation sur ce terrain. On est ouverts à tout. Ça pourrait être du commercial à faible incidence ou du résidentiel. Mais ce qu'on ne veut pas c'est que ça soit un terrain qui reste à vocation vacante et qu'il n'y ait rien dessus à des fins de spéculations foncières.

Parmi les intéressés, il y a l'homme d'affaires Pierre Mercier qui possède des entreprises et terrains à proximité. Il souhaiterait y construire des bâtiments en location destinés aux PME. Oui j'ai un intérêt c'est certain. On est bien situé. À Trois-Rivières ils ont un manque de terrains et de bâtiments. Je pense qu'il faut revaloriser la région.

Le ministère de l'Environnement confirme que la réhabilitation environnementale du site a été complétée à l'automne 2021. Un suivi des eaux souterraines est en cours et se poursuivra jusqu'en 2024. Au moment d'écrire ces lignes, il n'a pas été possible de savoir si le développement du terrain devra attendre.