Ils nous ont quittés en 2022

Pierre Jobin, ancien impresario de Félix Leclerc Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Pierre Jobin

Ancien agent de Félix Leclerc jusqu’à la mort de ce dernier en 1988, Pierre Jobin s’est éteint le 5 janvier 2022 après une bataille contre la maladie d’Alzheimer. Au faîte de sa carrière, il a agi, pendant une quarantaine d’années, comme agent d’artistes, directeur de théâtre (Théâtre de l’Île d’Orléans 1973-1991, Petit-Champlain 1979-1984) et animateur de radio. Il a également mis sur pied les Productions Québec et fait la promotion chez nous des Pierre Barouh, Pierre Perret, Ricet Barrier, Yves Duteil, Anne Sylvestre, etc. À la fin des années 1990, Pierre Jobin ouvre la boîte à chansons Aux oiseaux de passage, dans Limoilou.

Raymond Malenfant avait bâti un réseau d'hôtels et auberges dans plusieurs villes du Québec. Photo : Radio-Canada

Raymond Malenfant

L’hôtelier Raymond Malenfant est décédé le 7 janvier 2022 des suites de graves problèmes cardiaques, à l’âge de 91 ans. Le natif de Saint-Hubert, près de Rivière-du-Loup, s’était fait connaître dans les années 80 comme un hôtelier prospère, qui avait mis sur pied un réseau d’hôtels dans plusieurs villes du Québec. En 1990, il est nommé entrepreneur de l’année en développement commercial au Gala des Fidéides. Un an plus tard, il demandait toutefois l’aide du gouvernement, alors qu’il tentait de sauver son entreprise. Il allait déclarer faillite en 1993.

L'auteur-compositeur-interprète Karim Ouellet Photo : Gracieuseté

Karim Ouellet

Le départ inattendu de l’auteur-compositeur-interprète Karim Ouellet, à l’âge de 37 ans, a causé une onde de choc dans le milieu artistique québécois. Retrouvé sans vie dans son studio de Québec le 17 janvier, soit deux mois après son décès, le natif du Sénégal s’était replié sur lui-même dans les mois précédant sa mort. Officiellement, l’auteur de L’Amour a succombé à un diabète de type 1 non traité doublé de consommation de méthamphétamine. Son décès a été suivi d’une pluie d’hommages, dont un, plus officiel, aux Francofolies de Montréal.

Michel Lessard a passé sa vie à transmettre sa passion de l'histoire de l'art et du patrimoine québécois au public. Photo : Les Éditions de l'Homme / Guy Couture

Michel Lessard

Historien et amant du patrimoine, Michel Lessard s’est éteint le 5 avril 2022, à l’âge de 79 ans. Auteur prolifique, il signe plusieurs ouvrages de référence comme La Nouvelle Encyclopédie des antiquités du Québec (2007), qui s’est vendue à plus de 100 000 exemplaires. Pionnier de la protection du patrimoine québécois, il était aussi un spécialiste de la photographie. Michel Lessard a en outre été professeur au Département d’histoire de l’art de l’UQAM pendant 27 ans, soit jusqu’à sa retraite en 2005. Il a notamment été décoré du Prix du Québec Gérard-Morisset, en 1996, et du Prix du lieutenant-gouverneur, au lendemain de sa mort.

Guy Lafleur patinant pour les Nordiques en 1991 Photo : Archives Ville de Québec / Tous droits réservés / Fonds Le Soleil

Guy Lafleur

Après une longue bataille contre le cancer du poumon, l’ancien joueur étoile du Canadien de Montréal Guy Lafleur est mort le 22 avril 2022, à l’âge de 70 ans. Originaire de Thurso, en Outaouais, le Démon blond , comme l’avait surnommé la presse – ou Flower , comme l’appelaient ses coéquipiers –, a commencé à écrire sa légende au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, entre 1962 et 1964. Ensuite, la carrière du prolifique marqueur restera intimement liée à la ville de Québec. Il portera successivement les couleurs des As Junior et des Remparts, avant de conclure son parcours avec les Nordiques. Entre les deux, il connaît une prolifique carrière dans la Ligue nationale avec le Canadien de Montréal, avec qui il remporte cinq Coupe Stanley, et les Rangers de New York.

André Arthur

L’animateur de radio polémiste André Arthur est décédé le 7 mai, à l’Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec. L’annonce en a été faite le lendemain par l'entremise d'une publication sur Twitter que l’ancien roi des ondes a lui-même rédigé. Il avait 78 ans. En plus de dominer les ondes de Québec pendant plus de 20 ans, André Arthur a été chauffeur d'autocar, arbitre de sport et député indépendant sur la scène fédérale, entre 2006 et 2011. On se souviendra de sa phrase célèbre : À la gang, on sait tout. Il faut se parler!

François Blais a signé son premier roman «Iphigénie en Haute-Ville» en 2006. Photo : Soumise par L'instant même

François Blais

L'écrivain François Blais s'est éteint le 12 mai, à l'âge de 49 ans. Né à Grand-Mère, en Mauricie, l'auteur a été remarqué dès son premier roman, Iphigénie en Haute-Ville, publié en 2006, alors qu'il habitait à Québec. Celui-ci a été finaliste pour le Prix des libraires du Québec, le Prix France-Québec et le Prix Senghor de la création littéraire. François Blais, qui a également jonglé avec les métiers de traducteur et de concierge. Séduit par la littérature jeunesse en 2016, le discret romancier a aussi publié quatre livres pour enfants aux éditions Les 400 coups. Au cours de sa carrière, François Blais a publié une quinzaine de livres.

L'animateur Pierre Marcotte Photo : Radio-Canada / Francis Dufresne

Pierre Marcotte

Des complications dues à la COVID-19 ont emporté l'ancien animateur Pierre Marcotte, le 13 juillet, à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Il était âgé de 83 ans. Le natif de Joliette s'était d'abord fait connaître dans le monde des communications, comme animateur à la radio, à Québec et Montréal, puis à la télévision, alors qu'il passe l'essentiel de sa carrière à Télé-Métropole (TVA). Il marque le monde télévisuel à la barre du talk show humoristique Les tannants, qu'il a coanimé en compagnie de Roger Giguère, Paolo Noël, Shirley Théroux et de Joël Denis. Il a par la suite animé de nombreuses autres émissions à TVA et TQS. Pierre Marcotte a également été le gestionnaire de plusieurs entreprises, dont le restaurant Hélène-de-Champlain, sur l’île Sainte-Hélène.

Lucienne Payan Cornet a créé plusieurs oeuvres publiques installées dans la ville de Québec, dont «Le Quatuor d'airain», quatre loups en mouvement, à l'entrée du Palais des congrès de Québec. Photo : Gracieuseté Paulette Dufour

Lucienne Payan Cornet

L'artiste d'origine française Lucienne Payan Cornet est décédée le 30 août, à la suite d'une courte maladie. Elle avait 85 ans. Active dans les arts visuels à Québec une cinquantaine d'années, elle laisse une riche collection d'oeuvres, notamment des dessins, gravures, peintures et sculptures, mais surtout de nombreuses oeuvres publiques, dont Le Quatuor d'airain, quatre loups en mouvement, à l'entrée du Palais des congrès de Québec. D'autres oeuvres peuvent être admirées près de l'édifice Price, à la salle Albert-Rousseau et au Séminaire de Québec. Elle est nommée Chevalier des Arts et des Lettres par la ministre française de la Culture, en 2001. Dix ans plus tard, elle est décorée au Québec du Prix Reconnaissance Videre pour l’ensemble de sa carrière.

Larry Hodgson, alias le jardinier paresseux Photo : France Bouchard

Larry Hodgson

Véritable référence du monde horticole, Larry Hodgson s'est éteint à l'âge de 68 ans, le 26 octobre. L'homme derrière le populaire blogue du Jardinier paresseux a eu recours à l'aide médicale à mourir, lui qui combattait une fibrose pulmonaire. Sa dernière chronique horticole est parue dans les pages du Soleil, média avec lequel il a collaboré pendant 38 ans, la veille de son décès. Né à Scarborough en 1954, il apprend les rudiments de l'horticulture grâce à son père, un passionné de jardinage. Il déménage à Québec dans les années 1970 afin d'étudier le français à l'Université Laval. Autodidacte, il décide de se consacrer à sa passion pour le jardinage. Durant sa carrière, il écrira plus d'une soixantaine de livres.