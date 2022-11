Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu : un suspect arrêté, le confinement levé

Les derniers étudiants et les membres du personnel ont quitté les locaux du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie, où ils étaient confinés depuis vendredi matin, à la suite d'une intervention policière qui a mené à l'arrestation d'un homme et à l'interrogatoire d'une femme.

Selon la police municipale, un homme âgé de 19 ans portant un gilet pare-balles et ayant un comportement suspect a été interpellé peu avant 10 h.

Deux sacs ont été trouvés à ses côtés et ont été fouillés par les autorités.

Personne n'a été blessé.

La deuxième personne concernée, une femme mineure, a été interpellée sur place et sera interrogée par les policiers , a mentionné Jérémie Levesque, porte-parole du Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Il a expliqué que la présence du jeune homme arrêté sur le terrain du cégep et plus encore son habillement avaient éveillé les soupçons.

Une personne entrant dans le cégep habillée d'une telle façon, déjà, cela a attiré l'attention de plusieurs personnes, qui étaient inquiètes , a précisé M. Levesque.

La police a procédé à l'arrestation d'un suspect et elle va interroger une autre personne. Photo : Radio-Canada / Charlotte Dumoulin

Les étudiants et le personnel ont reçu un message d'alerte peu après 9 h, vendredi matin, leur intimant de se réfugier dans des locaux et d'éteindre les lumières.

Impossible, toutefois, de savoir si le cégep avait fait l'objet de menaces avant l'intervention de vendredi.

Toutes les activités de la journée ont été annulées, a fait savoir plus tôt la directrice générale du cégep, Nathalie Beaudoin.

Dans un communiqué, la direction de l'établissement a fait savoir que l'intervention policière s'était terminée à 16 h.

On mentionne aussi que les étudiants et les membres du personnel pourront récupérer leur effets personnels jusqu'à 21 h, ou encore samedi et dimanche, entre 7 h et 20 h.

Les activités habituelles reprendront lundi, indique encore le communiqué.

Plus de peur que de mal

Tout le monde est allé sur les réseaux sociaux pour voir s'il y avait des mises à jour... Nous avons fini par voir qu'il y avait une arrestation, puis deux , a indiqué un étudiant à sa sortie du cégep.

Nous avons vu les policiers courir avec leurs armes, puis le gars et la fille à genoux, les mains derrière la tête, et des policiers ont procédé à l'arrestation , a renchéri un autre jeune homme.

L'opération a nécessité un important déploiement de policiers. Photo : Radio-Canada / Mathieu Wagner

Cela va rester longtemps dans l'histoire de Saint-Jean! , a lancé un troisième individu.

Pour un quatrième étudiant, les longues heures d'attente ont entraîné un problème tout à fait humain : le besoin d'aller aux toilettes. Heureusement, les policiers nous ont accompagnés , a-t-il lancé, sourire en coin.

Sur Twitter, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, s'est dit soulagé de la tournure des événements .

On va attendre les suites de l'enquête policière pour bien comprendre ce qui s'est passé , a-t-il ajouté.

Une femme enceinte a par ailleurs été évacuée en ambulance par mesure de précaution, a fait savoir la police.

Avec les informations de Charlotte Dumoulin