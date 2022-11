Le Canada peut rêver en grand pour la Coupe du monde de soccer

Les yeux de tout le soccer canadien seront bientôt tournés vers le Qatar où le Canada participera à sa première Coupe du monde en 36 ans. Le groupe de l’entraîneur John Herdman a causé une grande surprise en dominant les qualifications dans la zone CONCACAF, mais le Mondial est un tout autre niveau. Nous avons demandé à plusieurs joueurs canadiens de l’Atlético Ottawa de nous donner leur avis sur les chances du Canada et les joueurs à surveiller lors du plus grand événement sportif de la planète.

Maxim Tissot (13 matchs avec le Canada entre 2015 et 2017)

Maxim Tissot pendant un match amical entre le Canada et l'Écosse Photo : Associated Press / Andrew Milligan

Ce sera spécial pour moi de regarder des joueurs avec qui j’ai grandi. Ce sont des amis qui vont participer à la Coupe du monde! Je pense à Samuel Piette, ce sera très spécial de voir ça.

Je ne leur en ai pas trop parlé. On se jase un peu par texto, mais c’est plus difficile avec la distance. Je suis allé chez Sam, cet été, et on en a parlé un peu, mais je voyais que, même pour eux, c’était pas encore concret. Ils ne réalisent pas encore qu’ils vont à la Coupe du monde. C’est énorme comme accomplissement!

Tout le monde parle d'Alphonso Davies, évidemment, mais avec Atiba [Hutchinson] qui ne semble pas à 100 %, je pense que les joueurs de milieu de terrain vont avoir un gros rôle à jouer, Samuel Piette d’abord et aussi Stephen Eustaquio. Je pense que le gros de la bataille va se jouer là, contre les autres équipes. Quand on pense à la Belgique, qui a Kevin De Bruyne, ce n’est pas une petite tâche à affronter. Piette et Eustaquio vont avoir un énorme rôle qui peut faire une différence un peu dans l’ombre. Il y a des défenseurs aussi qui n’ont pas énormément de crédit, je pense, sauf quand ils sauvent un but!

Samuel Piette (à droite) est toujours très intense sur le terrain. Photo : Associated Press / Tony Gutierrez

Chez les autres équipes, je vais mentionner Hakim Ziyech, du Maroc, contre qui j’ai eu la chance de jouer, il y a quelques années. On avait perdu 4-0 et je pense qu’il avait mis deux buts et obtenu deux passes décisives. Il avait super bien joué. Heureusement, j’étais rentré en fin de match et je ne le couvrais pas donc, je ne suis pas responsable de ses buts [rire]. C’est plus difficile en ce moment pour lui d’avoir des minutes en club (à Chelsea). La Coupe du monde, c’est une autre scène et il peut être très dangereux pendant ce tournoi.

Le milieu de terrain Hakim Ziyech lors d'un match avec le Maroc, contre le Paraguay Photo : Getty Images / Fran Santiago

J’ai vraiment aucune idée de comment ça va se passer, sincèrement. J’espère qu’ils peuvent sortir du groupe, c’est la première étape. Mais c’est un groupe qui est assez difficile. Je pense que tout est possible.

Ballou Tabla (deux matchs avec l’équipe nationale)

Ballou Tabla a connu une grande saison avec l'Atlético Ottawa. Photo : Matt Zambonin / Freestyle Photography

Les voir se qualifier, ça m'a rempli de fierté. J’ai fait partie de ce parcours avec mes passages avec les équipes de jeunes. Ils sont exposés au monde, c’est fantastique. Ça amène tellement de positif au pays.

Ils me rappellent beaucoup notre équipe, l’Atlético, parce qu’il y a une grande chimie, c’est une famille. C’est un groupe qui est très soudé et ça va amener le Canada là où il devrait aller.

Les joueurs du Canada célèbrent leur qualification à la Coupe du monde de 2022 au Qatar. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Plusieurs équipes qui sont en Coupe du monde sont des formations sur lesquelles tu ne voudrais pas parier. Mais, il ne faut pas sous-estimer le Canada parce qu’on a des joueurs de top niveau, qui sont très dangereux offensivement et des défenseurs qui sont très habiles aussi. Notre milieu est solide également.

C’est notre chance, notre opportunité de montrer qu’on est le Canada, on a du talent et on est au niveau aussi. J’aimerais être sur le terrain avec eux, mais ça fait partie du foot et j’ai pris une direction différente en venant à Ottawa pour reprendre confiance mentalement.

Carl Haworth (un match avec le Canada en 2016)

Le capitaine de l'Atlético Ottawa, Carl Haworth Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Il ne faut pas leur mettre trop de pression, parce que c’est déjà extraordinaire comme accomplissement de s’être qualifié pour la Coupe du monde. C’est certain qu’ils veulent y aller et bien faire, toutefois! C’est la scène mondiale, personne ne les attend, alors je ne crois pas qu’ils ressentent trop de pression. Ils forment un groupe incroyable. Nous avons tellement de talent et de jeunesse avec un peu d’expérience, c’est un bel équilibre. Les autres équipes ont sûrement le Canada à l'œil. Ce sera très intéressant à regarder!

Un joueur éminent dans ce groupe, c’est Jonathan David. J’ai eu la chance de pratiquer avec lui à ses débuts avec le Fury d’Ottawa. On voyait tout le talent brut, mais personne n’aurait pu imaginer qu’il se rendrait à ce point. Tout ce qu’il a accompli est spectaculaire. Il peut marquer des buts avec une telle facilité! Il est toujours à la bonne place et il aura un grand tournoi, je suis certain.

L'attaquant Jonathan David a eu un grand rôle à jouer dans les succès du Canada. Photo : Getty Images / Vaughn Ridley

Tajon Buchanan est un sleeper aussi. Il a un grand talent et il peut créer plusieurs chances sur le terrain. Il a eu une très bonne saison et il a la capacité de contrôler une rencontre. Il devra passer à l’étape suivante, aller vers l’avant et devenir un peu le catalyseur en attaque.

C’est un groupe tellement difficile. La Belgique est très forte et la Croatie est allée en finale, récemment. Cette équipe vieillit toutefois, alors peut-être que la jeunesse du Canada pourra les fatiguer un peu et les piéger sur la contre-attaque.

Kevin De Bruyne (à gauche) est un des piliers de la puissante formation belge. Photo : Getty Images / AFP/Adrian Dennis

Je crois que le Canada peut avoir un bon parcours et avancer en phase éliminatoire. Il faut avoir un bon résultat contre le Maroc, voler un match nul dans un des deux autres duels et on pourra continuer. Mais, je le répète, simplement d’y participer, c’est déjà une victoire pour le pays. Ce que ce groupe a accompli pour le sport au Canada, c’est super.

Zakaria Bahous (première année chez les professionnels)

Le milieu d'Ottawa Zakaria Bahous est stoppé par Alessandro Hojabrpour pendant la finale de la CPL. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Ce sont des underdogs comme on l’a été durant toute notre saison. Tout ce qui s’est passé dans le soccer au Canada, c’est vraiment intéressant et beau pour le monde du football. On peut s’attendre à beaucoup de choses positives et aller de l’avant.

C’est vrai que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vécu. C’était en 1986 et ça recommence, on part sur des bases plus solides avec une ligue canadienne maintenant. L’équipe peut faire quelque chose de beau et avec la Première ligue canadienne, les joueurs peuvent rêver de porter le maillot canadien un jour.

L'attaquant Carl Valentine, lors d'une partie du Canada à la Coupe du Monde de 1986 Photo : Soccer Canada - Flickr

Il faut surveiller Jonathan David dans notre équipe, c’est évident. Il peut faire une grosse différence. Il peut marquer, mais il s’implique beaucoup dans les autres phases du jeu aussi. C’est quelqu’un qui est vraiment orienté vers le jeu d’équipe. Sinon, chez les jeunes, je vais regarder ce que Ismaël Koné fera.

Dans le reste du groupe, c’est Luka Modric qu’il faut avoir à l'œil. Il va vouloir mettre son pied dans le jeu et essayer de remporter cette Coupe, c’est certain. Je pense qu’il a été un joueur pas mal intéressant au cours de la dernière année.

Luka Modric marque un but important lors d'un match contre l'Écosse pendant l'Euro 2020. Photo : Getty Images / Stu Forster

Si mes ambitions sont à la bonne place, je vois le Canada sortir de la phase de poule. Après, une fois qu’on est sorti, tout peut se passer. On le voit chaque année dans les grandes compétitions européennes ou américaines. Sur 90 minutes ou même 120 [en prolongation] n’importe quoi peut arriver. Évidemment, le but c’est d’aller le plus loin possible et le Canada peut le faire.

Nathan Ingham (gardien professionnel depuis 2016)

Le gardien Nathan Ingham effectue un arrêt contre Sean Rea du Valour FC. Photo : Gracieuseté du Valour FC

Je ne sais pas où le soccer va se rendre dans ce pays, mais c’est une époque excitante. La prochaine année sera spéciale. Il y a beaucoup de croissance et les gens vont le voir en route vers la prochaine Coupe du monde, en 2026. Le sport sera ensuite méconnaissable au pays. On l’a vu à Ottawa avec la finale de notre ligue devant 15 000 personnes, bientôt ce sera la norme.

Je suis très fébrile pour la Coupe, même si je ne sais pas à quoi m’attendre. Je suis optimiste face à ce groupe. Ce que John Herdman [l’entraîneur] a fait, c’est fantastique. Tout le monde a acheté son projet. Tu peux voir à quel point les joueurs prennent soin les uns des autres, sur le terrain et à l’extérieur. C’est spécial. Quand tu as un groupe comme ça avec beaucoup de cohésion et qui se tient, ça en fait une équipe dangereuse. Ils vont récolter des points et j’aimerais les voir sortir du groupe!

John Herdman et la sélection canadienne ont accédé au Mondial de 2022 avec une victoire de 4-0 contre la Jamaïque. Photo : Dan Hamilton-USA TODAY Sports

Le poste de gardien de but est le plus important, n’est-ce pas? Milan [Borjan] sera très occupé et nous avons un bon groupe de gardiens au Canada avec Maxime Crépeau [NDLR : Crépeau ratera la Coupe en raison d’une blessure subie en finale de la MLS ] et Dayne St.Clair. Ils peuvent tous faire des arrêts et changer l’allure d’une rencontre. Ils auront un rôle important et ils devront être le plus calmes possible pour jouer avec le tempo d’un match quand il le faut. On a toute la puissance de feu qu’il faut pour aller chercher un but ou deux, alors s’ils font leur boulot, on ira chercher des victoires, ce sera spécial.

Milan Borjan tente de stopper un tir face à l'équipe d’Haïti. Photo : USA Today Sports

C’est possible d’aller en phase éliminatoire. Il y a un match qu’on s’attend à les voir gagner [contre le Maroc] un match contre qui s’attend à les voir perdre, et ensuite, il faut créer la surprise. Ce n’est pas dit que vous sortirez gagnant d’un match que vous devez gagner, comme vous pouvez remporter un match que vous devez perdre. Vous savez, avec les blessures, les cartons rouges et d’autres facteurs, plusieurs choses peuvent vite changer dans cette Coupe du monde. Nous avons une occasion ici, il faut la saisir.

Le Canada entame son parcours à la Coupe du monde de soccer, au Qatar, le 23 novembre, contre la Belgique.