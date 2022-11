Les Canadiens soulignent le jour du Souvenir avec des cérémonies d’un océan à l’autre

D’un océan à l’autre et sans restrictions sanitaires, les Canadiens commémorent vendredi le jour du Souvenir en rendant hommage à celles et ceux qui ont combattu et donné leur vie sous le drapeau du Canada.

Plusieurs rassemblements sont prévus près des monuments commémoratifs, comme à Ottawa, où la Ville a hissé le drapeau du coquelicot dans certaines de ses installations municipales dans le cadre de la Semaine des anciens combattants, qui va du samedi 5 novembre au vendredi 11 novembre.

Le défilé traditionnel des anciens combattants, qui reprend sa place lors de la cérémonie nationale, verra la participation de plusieurs dignitaires, dont la gouverneure générale Mary Simon, qui est aussi commandante en chef.

Dans une déclaration rendue publique vendredi matin, Mary Simon a mis l’accent sur le rôle joué par les Forces armées aussi bien sur le champ de bataille que dans les efforts de reconstruction de communautés dévastées au Canada et dans le monde entier, après des incendies de forêt, des ouragans ou des guerres .

Le premier ministre Justin Trudeau ne sera pas présent, puisqu'il doit s'envoler pour un sommet international au Cambodge.

« Dans les arénas de hockey, les gymnases d'école, les centres-villes et les maisons de retraite de toutes les communautés du pays, nous promettons de ne jamais oublier les sacrifices que les membres des Forces armées canadiennes et nos anciens combattants ont faits pour nous. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le gouvernement fédéral sera représenté par le ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAulay.

Le jour du Souvenir nous rappelle que notre liberté n’est pas gratuite. Elle a été achetée à un prix terrible, payé par les braves hommes et femmes qui ont répondu à l’appel pour défendre la liberté et faire respecter la paix et la justice , a déclaré de son côté Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur du Canada et de l’opposition officielle.

Dans une publication appuyée d’une vidéo sur son compte Twitter, le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) Jagmeet Singh a rendu lui aussi hommage à ceux qui ont consacré leur vie au service des Canadiens.

En ce jour, nous nous tenons aux côtés de nos anciens combattants, de nos soldats et de leurs familles en préconisant le soutien qu'ils méritent , a-t-il écrit.

Pour marquer le tragique dénouement de l'opération menée dans le port français de Dieppe, le 19 août 1942, un drapeau du Red ensign qui aurait été porté par l'un des 5000 soldats canadiens présents sur le champ de bataille sera exposé. Le drapeau avait été légué à la Légion royale canadienne.

Un vétéran canadien de la Deuxième Guerre mondiale au cimetière de Bény-sur-Mer salue ses frères d'armes tombés lors du débarquement en Normandie. Photo : La Presse canadienne / Tom Hanson

Combattre la solitude chez les vétérans

Le jour du Souvenir est aussi l’occasion de penser aux membres des Forces armées, aux anciens combattants, et à leur santé physique et mentale.

À la demande des organisations de défense des anciens combattants, le recensement canadien de 2021 a inclus des questions liées aux personnes qui ont déjà servi dans les rangs des Forces canadiennes.

On y apprend que près d’un quart des anciens combattants vivent seuls, ce qui est un taux beaucoup plus élevé que celui de la population globale.

En entrevue à Tout un matin, Dave Blackburn, vétéran, chercheur spécialisé en santé mentale chez les militaires et les anciens combattants, confirme que beaucoup de vétérans souffrent de solitude et d’isolement social.

M. Blackburn, qui s’est penché sur le sujet dans le cadre d’une recherche pour mieux cartographier les services de santé mentale pour les vétérans , constate un manque de données sociodémographiques sur ces vétérans dispersés à travers le pays, alors que les services qui leur sont destinés sont essentiellement concentrés autour des bases militaires.

Difficultés de réinsertion

L’organisation militaire est une famille, où l’on passe par de nombreuses délocalisations et un mode de vie particulier. Lorsque vient la période de transition pour retourner à la vie civile, ce n’est pas simple, explique M. Blackburn.

« Pour beaucoup de vétérans qui ont vécu 10 ans, 15 ans au sein de l’organisation, les points de repère sont très difficiles à retrouver. » — Une citation de Dave Blackburn, vétéran, chercheur spécialisé en santé mentale chez les militaires et les anciens combattants

De militaire à vétéran, le changement de statut est parfois difficilement vécu, explique M. Blackburn. Après avoir bénéficié d’excellents services de santé de la part du ministère de la Défense en qualité de militaire actif, la situation change complètement en quittant les Forces armées.

« Lorsque l’uniforme est rangé et que l’on n’est plus considéré comme militaire actif, tout cela disparaît. Le soutien qui vient du ministère des Anciens Combattants du Canada n’est pas du tout le même. » — Une citation de Dave Blackburn, vétéran, chercheur spécialisé en santé mentale chez les militaires et les anciens combattants

La journée du Souvenir pourrait être une occasion pour faire connaître cette problématique. L’image du vétéran a changé depuis les 50 dernières années. Ce n’est plus cette personne âgée des deux grandes guerres mondiales, fait remarquer Dave Blackburn.

Ce sont essentiellement des vétérans qui ont participé à des missions de maintien de la paix aux quatre coins du Canada et, dernièrement, des militaires qui ont participé à des missions en Afghanistan, ajoute-t-il. Un vétéran peut avoir 40 ans et avoir fait deux ou trois missions en Afghanistan et occuper un emploi civil aujourd’hui.

Il s’agit aussi de comprendre qui sont les vétérans aujourd’hui. Le ministère des Anciens Combattants a un rôle à jouer pour comprendre qui sont les vétérans et mieux comprendre l’homme et la femme derrière l’uniforme pour renforcer le pont entre la vie civile et celles et ceux qui ont contribué à l’organisation militaire , estime M. Blackburn.