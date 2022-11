L’histoire oubliée des infirmières de la Première Guerre mondiale

Au plus fort de la Première Guerre mondiale, des milliers de jeunes femmes canadiennes se sont rendues au front pour soigner les soldats blessés. Bien que les infirmières militaires, comme on les appelait, aient bravé des conditions difficiles et aient été exposées aux mêmes horreurs de la guerre que les soldats, les leçons d'histoire ont largement laissé de côté leur contribution.