Victoire dramatique du Rouge et Or qui passe en demi-finale

Devant ses partisans, le Rouge et Or a signé une importante victoire jeudi soir face aux grandes favorites du tournoi, les Thunderbirds de l’Université de la Colombie-Britannique. Les Québécoises obtiennent donc leur laissez-passer pour la demi-finale du championnat USPORTS de soccer féminin.

À égalité 1-1 après la prolongation, le Rouge et Or et les Thunderbirds ont dû se livrer à une séance de tirs de barrage.

En avant 4-3 après la quatrième ronde de tirs, l'ailière du Rouge et Or Mégane Darchen s’est présentée à la ligne avec la victoire au bout du pied.

La joueuse de première année n’a pas raté sa chance avec une frappe dans le haut du filet qui propulse son équipe en demi-finale du championnat canadien vendredi soir au Stade Telus-UL.

Je me suis dit : "Meg, tu sais ce que tu vaux, tu sais où la mettre et tu la mets tout simplement". C’était sans hésitation , a raconté celle qui a inscrit le but de la victoire.

« De voir les filles courir vers moi après le but, c’est indescriptible. D’avoir cette victoire, qu’on a gagné tout le monde ensemble, on s’est battu jusqu’à la fin. C’est mémorable! » — Une citation de Mégane Darchen, qui a marqué le but vainqueur pour le Rouge et Or

Quelques instants plus tôt, la gardienne Myriam Labrecque avait stoppé Dakota Chan pour donner l’avantage aux favorites de la foule.

Les tirs de pénalité, c’est une de mes forces , a noté Labrecque. Alors, j’étais bien contente que les filles puissent nous amener jusque là. Surtout qu’elles n'ont raté aucun tir, ce qui est rare.

Le Rouge et Or, qui tente de remporter le troisième titre de son histoire, met donc fin aux espoirs des Thunderbirds, classées premières au Canada, de remporter une médaille à ces championnats.

Le Rouge et Or tenace

Les Thunderbirds ont donné le ton au match avec un filet dès la quatrième minute de jeu à la suite d’une remise en touche, redirigée à deux reprises avant de se retrouver derrière Labrecque.

Ce but a semblé allumer les joueuses du Rouge et Or qui ont pris les choses en main et ont étourdi la défensive des T-Birds pendant le restant de la première demie.

Coup sur coup, les sœurs Léa-Jeanne et Catherine Fortier ont envoyé des balles menaçantes vers le filet adverse. Celle de Léa-Jeanne, qui débordait sur le côté gauche, s’est arrêtée sur le deuxième poteau.

Puis, quelques instants, Mylène Patry a trouvé Elsa Lessard sur un coup de pied de coin. Sa redirection de la tête a déjoué la gardienne de but, mais pas la défenseure adverse qui veillait au grain sur la ligne de but et qui, de la tête, a repoussé un but certain.

Le Rouge et Or a cadré six lancers sur treize au total en première demie, mais le score était toujours 1-0 en faveur de UBC.

Je suis vraiment fier des filles , a souligné l’entraîneur David Desloges après la rencontre. Tant qu’on n’est pas allé chercher le but pour créer l’égalité, les filles n’ont pas abandonné et elles ont fait un match extraordinaire.

Ce but égalisateur est venu à la 48e minute, Léa-Jeanne Fortier a habilement fait dévier de la tête un centre de Mathilde Rousseau.

Rendu là, ce n’est plus tant la façon, mais plus [le fait qu']on a réussi à traverser et on va jouer demain , a relaté l’entraîneur du Rouge et Or. Là, il faut ramasser nos émotions et se préparer pour le match de [vendredi].

Face aux Capers

Le Rouge et Or a maintenant rendez-vous vendredi soir à 18 h 30 avec les championnes de la conférence de l’Atlantique, les Capers de l’Université du Cap-Breton qui ont vaincu les Lions de l’Université York.

Le Rouge et Or espère que sa joueuse étoile, Léa-Jeanne Fortier, qui a quitté le match en raison d’une blessure à un pied alors qu’il ne restait que quelques minutes à la prolongation, sera en mesure de fouler le terrain.

On a une de nos joueuses, Joëlle Mercier, qui s’est pété le ligament croisé antérieur cette saison et qui était sur le terrain aujourd’hui. Là, on vient de gagner en prolongation. Il y aura d’autres miracles cette fin de semaine , a lancé Desloges, sûr de voir Fortier dans l’alignement.

L’autre demi-finale opposera les Carabins de l’Université de Montréal, victorieuses face aux Dinos de Calgary, et les GeeGee’s de l’Université d’Ottawa qui ont défait les Spartans de l’Université Trinity Western.