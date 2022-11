Ottawa octroie 700 000 $ pour une ligne de crise en Nouvelle-Écosse

Marci Ien, ministre fédérale des Femmes et de l'Égalité des genres et ministre de la Jeunesse, a déclaré par voie de communiqué que les lignes d'urgence permettent de mettre les gens en contact avec les bonnes ressources et de sauver la vie de femmes qui fuient la violence conjugale.

Selon Ottawa, ce financement vise précisément à élargir les services de lignes téléphoniques déjà existantes en Nouvelle-Écosse.

Marci Ien a fait l'annonce de cette aide financière à la Bibliothèque centrale d'Halifax aux côtés de la ministre néo-écossaise responsable du Conseil consultatif sur la condition féminine de la Nouvelle-Écosse, Karla MacFarlane.

Masculinité : mieux gérer les pressions

Par ailleurs, Ottawa a également rappelé ses investissements précédents dans le projet pilote GuysWork, qui offre des programmes scolaires pour les garçons dans les écoles primaires et secondaires de la province afin de les aider à mieux gérer les pressions autour de la masculinité.

La Nouvelle-Écosse et Ottawa ont investi chacun 525 000 $ afin de déployer l'initiative GuysWork à travers la province et éventuellement dans les autres provinces de l'Atlantique.