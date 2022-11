Nouveau financement pour les réparations permanentes de la digue d’Abbotsford

Le ministre affirme qu’après les travaux temporaires effectués sur la digue de Sumas, des travaux permanents pourront maintenant être effectués. Plus de 500 sites contenant des débris causés par les inondations de 2021 dans la région ont aussi été nettoyés, assure-t-il.

Lors de son passage dans la région, Mike Farnworth a également souligné l’impact émotionnel que les inondations ont pu avoir sur les résidents de la région et les agriculteurs touchés par ce désastre, le plus coûteux de l’histoire de la province.

[Il faut] réparer les structures et les routes oui, mais le rétablissement passe aussi par les individus , a-t-il déclaré, avant de rappeler que les critères d’éligibilité des programmes d’aide du gouvernement aux sinistrés ont été élargis et l’accès, amélioré.

Le risque d’inondations est réel et la stratégie à long terme vise à éviter qu’une catastrophe similaire se reproduise, ajoute le ministre Farnworth en indiquant que l’entente conclue au printemps entre la Colombie-Britannique et l’État de Washington devrait aussi aider à évaluer et planifier les risques à plus long terme.

Un meilleur suivi du financement demandé

Pendant ce temps, le collectif Build Back Better Together (reconstruire mieux ensemble) mené par des membres des Premières Nations locales demande à la province de rendre des comptes sur son utilisation du fonds de reconstruction de 5 milliards de dollars, arguant que très peu d’informations sont disponibles quant à la manière donc cette enveloppe est dépensée.

Dans une déclaration, le collectif se dit encouragé par les consultations publiques menées par la province concernant la stratégie à employer face aux inondations, mais pense que le reste du financement disponible devrait servir à soutenir les initiatives du collectif.

Nos communautés ont appris que nous devons travailler ensemble pour une gestion des inondations qui est bénéfique pour tous et qui protégera à la fois nos communautés, mais aussi les infrastructures tout en permettant de continuer vers la réconciliation et d’assurer une résilience à long terme face aux changements climatiques , indique le président du Conseil tribal Stó:lō Tyrone McNeil.

Parmi les initiatives, le collectif propose la mise en place d’un fonds de sécurité pour le bassin versant qui permettrait d’utiliser une part de l’enveloppe fédérale dans le but de renforcer les défenses de la Colombie-Britannique face aux inondations.

Avec des informations de Sophie Chevance et de La Presse Canadienne