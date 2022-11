Usine Arvida : Jimmy Bouchard et Jean-Marc Crevier demandent des tests de sol

Les gens qui restent aux alentours de l'usine, l'inquiétude qu'ils ont présentement, c'est les terres, leur terrain, est-ce que ça, c'est pollué? , a lancé jeudi le conseiller Jean-Marc Crevier qui est également l’ancien président du Syndicat national des employés de l’aluminium d’Arvida (SNEAA).

En compagnie de son collègue Jimmy Bouchard, président de la Commission du développement durable et de l'environnement de Saguenay, il a profité de la seconde journée d'information de Rio Tinto à l’intention des résidents pour demander des comptes à l'entreprise concernant les rejets dans l’air de la vieille aluminerie aux cuves précuites.

Ce qu'on veut, c'est que les citoyens puissent avoir des réponses à leurs questions. À la suite du reportage de Radio-Canada sur la qualité de l'air, plusieurs personnes se questionnent aussi sur la qualité du sol. Est-ce que je peux faire un potager dans ma cour? On n'a pas ces réponses-là. On veut des engagements autant de la compagnie que du ministère de l'Environnement , a dit pour sa part Jimmy Bouchard.

Les cheminées du Complexe Jonquière de Rio Tinto à Arvida. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

La commission menée par Jimmy Bouchard, dont Jean-Marc Crevier fait également partie, entend donc réclamer des tests de caractérisation des sols, pour déterminer si les terrains à proximité du Complexe Jonquière sont contaminés.

Rio Tinto, ils les ont les tests! Je leur ai demandé pourquoi ils ne les sortent pas sur la place publique. Ils me disent : "Si on les sort, ce sont des tests de 2000, les gens vont dire que ça fait 22 ans." Bien c'est ça, ça va en prendre des tests , a tonné Jean-Marc Crevier.

Déçus de la réaction d'Andrée Laforest

Toutefois, les deux conseillers sont bien conscients que le pouvoir de la Ville sur la multinationale est limité.

Les seuls qui sont capables de mettre une pression rapide, c'est le gouvernement du Québec! , a affirmé encore le conseiller reconnu pour son franc-parler.

La ministre Andrée Laforest était présente lors de l'annonce d'un centre de recyclage d'aluminium à Arvida en août 2022. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Lors de la diffusion du reportage de Radio-Canada, la réaction initiale de la ministre régionale, Andrée Laforest, avait déçu les deux conseillers.

Je ne suis pas inquiète du tout parce que Rio Tinto c'est l'aluminium le plus vert au monde , avait commenté la députée caquiste de Chicoutimi en réaction à ce qui était dévoilé sur la qualité de l’air dans le quartier Saint-Thérèse, situé tout juste à côté de l’usine.

Moi j'ai trouvé ça inquiétant la réaction de Mme Laforest dans ce dossier-là. Elle ne semblait pas très inquiète et [était] optimiste par rapport à la réaction de l'entreprise. (...) Est-ce que je pense que c'est la meilleure personne pour porter le dossier? Probablement. Est-ce que présentement elle le fait de la bonne façon ? Je pense qu'elle aurait intérêt à prendre plus de place , a analysé Jimmy Bouchard.

Une rencontre avec Rio Tinto le 28 novembre

Jeudi, l’équipe de Mme Laforest a indiqué que la ministre a une rencontre prévue avec Rio Tinto le 28 novembre prochain et qu’elle suit le dossier de très près.

En quoi ça ferait mal à la ministre Laforest sur le plan politique de dire : "On va faire des tests pour voir s'il y a un danger quelconque pour la population"... qu'elle-même représente! C'est la même affaire pour [le directeur national de la santé publique Luc] Boileau. Comment ça se fait qu'on n'en entende pas parler? , a enchaîné le conseiller Crevier.

On l'a vu dans le dossier de la fonderie Horne [en Abitibi-Témiscamingue à propos des émissions d’arsenic], il y a des gens qui ont pris la parole. Pourquoi pas ici à Saguenay? Je pense que les mêmes intervenants vont avoir à se prononcer. Là, on ne les entend pas ou peu. Sauf que les ministères de la Santé et de l'Environnement, c'est leur juridiction. Ça va être à eux de répondre aux questions , a conclu Jimmy Bouchard.

Tout autour du Complexe Jonquière, des maisons ont été installées pour les travailleurs qui œuvraient à l'aluminerie lors de sa construction. Photo : Radio-Canada

D’ailleurs, le directeur national de la Santé publique, Luc Boileau, était de passage au Saguenay-Lac-Saint-Jean mercredi. Il a cependant été impossible d'obtenir une confirmation à savoir si cette visite découlait du dossier de Rio Tinto.

La Direction régionale de la santé publique est consciente de l’inquiétude soulevée dans la population, notamment des citoyens et citoyennes d’Arvida. Son équipe en santé environnementale travaille activement à ce dossier , a simplement fait savoir la santé publique régionale par courriel jeudi.

Des documents obtenus par Radio-Canada avaient révélé qu’au moment de renouveler les autorisations d'exploitation de l'usine jusqu’en 2025, la Direction régionale de la santé publique du Saguenay-Lac-Saint-Jean avait fait savoir dans un avis qu’elle n’était pas d’accord avec une prolongation.

D’après un reportage d’Andréanne Larouche