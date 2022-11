Vallée du Parc annonce le retour du Ski-Bus

La navette permet aux amateurs de ski de l’extérieur de Shawinigan de se rendre plus facilement à la station moyennant un coût de 10 $ pour faire l’aller-retour. Toutefois, pour les employés de la station, ce sera gratuit. Les gens pourront réserver leur place sur le site web de Vallée du Parc. C’est une idée qu’on travaille depuis un an. On cherchait un moyen avec la pénurie de main-d’oeuvre, de pouvoir attirer les employés qui sont à l’extérieur de la Ville de Shawinigan , explique Dominic Lamy, directeur Expérience client à Vallée du Parc. Sur les trois cents employés que compte Vallée du Parc chaque saison, le quart d’entre eux provient des villages environnants et même de Trois-Rivières. Plusieurs sont des étudiants qui n’ont pas de véhicule. On a commencé aussi à avoir des demandes au niveau de nos employés, des parents de nos employés qui venaient de la région de Trois-Rivières et de Maskinongé entre autres et qui nous disaient : "on s’ennuie du ski-bus."

C’est par un partenariat entre Vallée du Parc et la Corporation de transports collectifs de la MRC de Maskinongé et le Groupe Mondou que le service de navette a pu être mis en place.

Le service sera offert les samedis et les dimanches, ainsi que pendant la période des Fêtes et de la semaine de relâche. Le trajet initial qu’on veut proposer va partir de Yamachiche, va passer par Trois-Rivières [...] pour aller ensuite à Saint-Étienne-des-Grès et Saint-Boniface , pour finalement se rendre à la station de ski. Dominic Lamy précise que ce sera comme une navette express.

« C’est sûr que pour nous, ça demande un investissement assez important. On le fait pour les employés, on ne le fait pas pour la station. On parle entre 35 et 40 000$ que ça nous coûte, mais en bout de ligne, pour nous, ça vaut la peine de le faire parce qu’on est capable d’aller chercher les employés que ça nous prend pour pouvoir opérer la station. » — Une citation de Dominic Lamy directeur Expérience client à Vallée du Parc

Une augmentation des tarifs

La station de ski doit revoir à la hausse ses tarifs pour un billet journalier. On parle environ de 5 à 7% précise le directeur. Il ajoute que c’est la conjoncture économique qui l’impose. On n’a pas tout à fait le choix d’augmenter nos prix aussi. Mais on reste un sport qui reste accessible quand même.

Malgré tout, l’engouement pour le ski semble se maintenir même après le relâchement des restrictions sanitaires et la possibilité de pratiquer des sports d’équipe. Dominic Lamy raconte qu’il avait des objectifs assez modestes pour cette année, mais à son étonnement, la vente d’abonnements se déroule rondement. L’abandon des restrictions sanitaires laisse entrevoir une belle saison de ski. Ça va être le retour de l’animation, autant au niveau des soirées, des week-ends , se réjouit le directeur qui promet que les amateurs vont retrouver l’esprit d’un centre de ski tout comme avant.

D'après une entrevue accordée à l'émission En direct