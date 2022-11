L’Université du Manitoba suscite des vocations scientifiques chez les jeunes

La journée a aussi pour objectif de faire connaître l'Université du Manitoba aux élèves des écoles secondaires de la province, tout en les sensibilisant à la diversité des métiers scientifiques.

Anne-Charlotte Bernier est élève de 10e année à l'École Saint-Lazare. Elle a toujours été fascinée par le fonctionnement du cerveau et trouve que ces ateliers sont très utiles pour leur aspect pratique.

« Les ateliers proposés sont très pratiques : par exemple on a pu voir de vrais cerveaux. Quand on est à l’école, tout est plus théorique. »