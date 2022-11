Fin de l’étude du budget à Gatineau : une hausse de 2,9 % des taxes à prévoir

Parmi les faits saillants, les contribuables gatinois peuvent s’attendre à une augmentation de taxe de 2,9 % pour l’année à venir. Pour les commerces et entreprises, les élus se sont entendus pour une hausse de 3,9 %.

Le conseil a aussi donné son accord pour bonifier des services d'un peu plus de 4 millions de dollars.

Le budget sera officiellement adopté le 6 décembre.

Dans un contexte d'inflation et de pénurie de main-d’œuvre, les élus ont dû faire preuve d'agilité en puisant des sommes dans des enveloppes pour les dépenser ailleurs.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle. Photo : Radio-Canada

Les citoyens aussi voient ces augmentations et sont capables de comprendre que leur ville fait aussi face à des augmentations significatives. Et la solution n’a pas été non plus de se tourner systématiquement vers l’augmentation de taxes , a commenté la mairesse France Bélisle.

Certains élus ont dû faire des compromis difficiles, comme l’a souligné la conseillère Caroline Murray, membre d’Action Gatineau et représentante du district Deschênes.

Caroline Murray, conseillère dans le district de Deschênes et membre d'Action Gatineau (archives). Photo : Radio-Canada

Je pense qu'il y a beaucoup de coupures. Moi, demain matin, si je me tourne vers mes citoyens de l’ouest, [je me demande] quel gain les citoyens ont fait ? On parle d’une crise majeure en termes d'infrastructures sportives et récréatives et il n’y a rien dans ce budget-ci qui m'indique que des chantiers vont commencer , a-t-elle déclaré, jeudi.

Compromis pour les camps de jour

Par ailleurs, le conseil a accepté un compromis dans le dossier des camps de jour.

La hausse de tarifs d'environ 30% recommandée mercredi durant l'étude du budget sera imposée en 2023, mais la Ville attendra ensuite les analyses d’impact sur les familles avant de statuer pour les autres années.

L'inscription aux camps de jour de la Ville de Gatineau coûtera environ 30 % de plus en 2023. Photo : Radio-Canada

Les élus avaient proposé que la contribution pour ce service soit partagée à parts égales entre la municipalité et les parents d’ici 2026, ce qui aurait fait plus que doubler la note pour les parents.

L'été dernier, les parents devaient débourser 102 $ par semaine pour le service de base et de garde. Pour l'été à venir, il leur en coûterait 130 $ pour les mêmes services.

Réduction des collectes spéciales

Les déchets ont également été à l'ordre du jour, jeudi, pour la dernière journée de discussion budgétaire.

Selon ce qui a été entendu par le conseil, le nombre de collectes spéciales pourrait être réduit dès l'an prochain.

Les collectes d'encombrants et celles pour le bois et le métal passeraient ainsi de huit à sept par année. Une mesure qui a été débattue lors de l'étude du budget et qui permettrait une économie de 140 000 $.

Selon la Ville, peu de Gatinois participent à ces collectes durant le mois de mars.

À l'opposé, le nombre de visites aux écocentres a connu un bond important alors que les citoyens préfèrent se débarrasser eux-mêmes de leurs déchets encombrants.

L'écocentre du secteur de Hull (archive). Photo : Radio-Canada

Ce que je trouve intéressant [...], c’est de proposer plusieurs options pour le citoyen. Si tu as un camion, gérer toi-même tes encombrants, t’en départir, ça va. Par contre, si tu es en transport en commun, [...] tu as d’autres options qui sont possibles , a expliqué la mairesse France Bélisle.

L’écocentre dans l’ouest encore au cœur des débats

La Ville de Gatineau a par ailleurs demandé à un médiateur de conseiller la Ville sur l'acceptabilité sociale du projet d'écocentre dans l'ouest.

Jusqu'à maintenant, de nombreux résidents du secteur d'Aylmer ne veulent pas de la nouvelle infrastructure. Or, tant que cet enjeu n'est pas réglé, la Ville ne peut procéder au changement de zonage nécessaire ni faire l'acquisition du terrain.

Selon les discussions en cours à la municipalité, le projet ne verrait pas le jour avant 2026. Il s’agit là d’un horizon trop lointain pour le conseiller Gilles Chagnon, qui réclame un écocentre depuis 2017.

Je suis favorable à consulter. [...] Ce qui me déçoit, c’est la lenteur. [...] C’est un besoin criant chez nous , s’est désolé le conseiller.

Avec les informations de Nathalie Tremblay