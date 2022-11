L’ACF se demande si la future police provinciale pourra servir la communauté en français

Selon le gouvernement provincial, le Saskatchewan Marshals Service sera opérationnel d’ici 2026 a pour principale mission d'intervenir dans les zones où le taux de criminalité est élevé.

Le gouvernement affirme qu'il consacrera 20 millions de dollars par an pour ce nouveau service de police provinciale.

Mais pour le président de l’Assemblée communautaire fransaskoise, Denis Simard, ce qui intéresse le plus son organisme, ce sont les obligations linguistiques de la Saskatchewan, dans le cadre de la mise en place de cette police provinciale.

L’intention c’est d’aller voir la ministre et tout simplement dire, écoute, avez-vous considéré que dans l’équation de choses que vous devez considérer face à une force policière, c’est qu’il y a peut-être un facteur linguistique. Et la province a quand même quelques obligations face à la communauté fransaskoise, le droit d’avoir un procès dans la langue de son choix , explique Denis Simard

Denis Simard se demande si cette force sera en mesure de servir convenablement la communauté fransaskoise en français. Pour lui, à ce stade de l'annonce, il y a plus de questions que de réponses.

Est-ce que ça va apporter des procès, on ne sait pas tous ces facteurs-là. On ne sait pas quel rôle il va jouer. Est-ce que c’est plutôt un rôle de soutien comme il le mentionne à la GRC aux forces policières urbaines, et si oui, ça veut dire quoi ? se demande Denis Simard.

En attendant, l' ACF espère la tenue d’une éventuelle rencontre avec la ministre des Services correctionnels, de la Police et de la Sécurité publique, Christine Tell.

Denis Simard rappelle que les Fransaskois ont le droit d’avoir un procès dans la langue de leur choix, et de se faire servir à la législature en anglais ou en français.

Le gouvernement n'a pas donné suite à nos demandes d'entrevues. Mais dans une déclaration, le bureau de la ministre Christine Tell reconnaît qu'il y a une quantité importante de travail et de discussions qui doivent avoir lieu au cours des quatre prochaines années.

Le gouvernement affirme qu'il fera en sorte que le Saskatchewan Marshals Service représente pleinement la population de la province.

Avec les informations de Fatoumata Traoré et de Ernst Jeudy