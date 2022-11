L’assainissement de l’ancienne mine Giant, à Yellowknife, coûtera plus de 4 milliards

La facture du projet d'assainissement de la mine Giant, à Yellowknife, coûtera plus de quatre fois la somme initialement prévue. Le gouvernement fédéral devra désormais débourser 4,38 milliards de dollars pour nettoyer l’un des sites miniers les plus contaminés au pays.

Cette facture revue substantiellement à la hausse correspondra à la somme la plus importante jamais octroyée dans le cadre du Programme de remise en état des mines abandonnées du Nord.

La directrice adjointe du projet d’assainissement de la mine Giant, Natalie Plato, associe cette hausse considérable à l’absence de consultation approfondie lorsque le projet a débuté. Par ailleurs, elle indique qu’une évaluation environnementale, conjuguée à des consultations publiques auprès de résidents de Yellowknife et à plus de travaux sur le site ont contribué à faire grimper le budget. Toutes ces choses s’accompagnent d’un coût , dit-elle.

Le dernier budget, datant de 2014, s’élevait à 934 millions de dollars, une facture que les contribuables doivent régler depuis la faillite, en 2004, de l’entreprise propriétaire de l’ancienne mine d’or.

Le projet d'assainissement, mené par la Société Parsons, utilisera la technologie de la congélation du sol pour contenir les 237 000 tonnes de trioxyde de diarsenic enfouis dans les chambres minières.

Lorsque l’assainissement de la mine Giant de Yellowknife sera terminé, en 2038, un total de 858 thermosiphons seront installés sur quatre sites pour congeler le sous-sol en permanence. Photo : Radio-Canada

Le projet d’assainissement a déjà coûté 710 millions de dollars

Le budget total du projet n’a pas été rendu public. La directrice adjointe Natalie Plato explique que les appels d’offres et les demandes de propositions ne sont pas rendus publics pour que les entrepreneurs n’obtiennent pas les coûts, compromettant ainsi le processus de passation de marchés .

Selon Natalie Plato, la nouvelle facture tient compte de tous les coûts associés au projet de 2005 à 2038, soit les dépenses potentielles non prévues, l’inflation, la taxe sur les produits et services, et les 710 millions de dollars dépensés jusqu’à présent.

Beaucoup de projets se sont ajoutés au coût initial de 934 millions, ce qui a fait gonfler la facture.

Parmi ceux-ci, la création du Comité de surveillance de la mine Giant et le programme de suivi des effets sur la santé de Yellowknife.

Pour permettre aux entrepreneurs locaux de faire des soumissions, la durée du projet a été rallongée de neuf ans, afin de s'assurer que les travaux sont de la bonne taille pour que les habitants du Nord puissent y participer , précise Natalie Plato. Cela a donc aussi un coût.

Les résultats des consultations avec le public ont aussi fait grimper la facture. Les résidents ont exprimé des craintes à l’idée de laisser huit fosses ouvertes. L’équipe a donc décidé de remplir ces fosses.

L’entente sur les répercussions conclues avec la Première Nation Yellowknives Dene, évaluée à 2 millions de dollars, n’était pas non plus incluse dans le coût initial.

Le gouvernement fédéral paiera la majeure partie de la facture

Selon Natalie Plato, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ne paiera qu’environ 20 millions de dollars.

Une fois le projet terminé, en 2038, le site devra être surveillé sans discontinuer, ce que le gouvernement fédéral s'est engagé à faire sur une période de 100 ans.

La responsabilité de la mine Giant a été transférée au gouvernement fédéral après que l'ancien propriétaire, Royal Oak Mines inc., eut déclaré faillite, en 1999.

Selon Natalie Plato, le gouvernement fédéral a tiré des leçons de cette catastrophe environnementale.

Nous avons changé la façon dont nous délivrons les permis d’exploitation, nous exigeons une remise en état progressive des sites , explique-t-elle. Nous faisons mieux et cela ne devrait plus jamais se reproduire

