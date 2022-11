Une femme accusée de meurtre dans une boîte de nuit à Saskatoon est libérée sous caution

Paige Theriault-Fisher, 22 ans, accusée d'homicide involontaire après la mort de Hodan Hashi le 5 novembre, a été libérée sous caution jeudi. Elle avait été initialement accusée de meurtre au second degré à la suite d'une bagarre qui s’est produite dans la boîte de nuit Crazy Cactus, à Saskatoon.

Paige Theriault-Fisher a comparu devant la cour provinciale de Saskatoon par vidéo depuis le centre correctionnel de Pinegrove.

Selon la cour, elle devrait respecter un certain nombre de conditions, dont l'interdiction de communiquer avec un certain nombre de personnes et l'obligation de respecter un couvre-feu.

Cette libération conditionnelle est aussi assortie d'une caution de 5000 $.

Ce plan de libération a été soumis au juge Brent Klause, par le procureur Frank Impey et l'avocate de la défense Sharon Fox.

Hodan Hashi, 23 ans, est morte après une dispute au bar Crazy Cactus, à Saskatoon, samedi dernier.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montraient deux femmes qui se battent sur la piste de danse.

L'affrontement, qui a duré 30 secondes, a été enregistré par des personnes présentes dans la boîte de nuit, et les images ont été largement diffusées sur les médias sociaux.

La requalification de l'accusation en homicide involontaire avait suscité de la colère sur les médias sociaux cette semaine, ce qui a poussé la police de Saskatoon à publier un message Twitter pour clarifier et défendre la décision de changer l'accusation.

Au fur et à mesure que l'enquête progressait et que les agents pouvaient visionner des vidéos de sources multiples et interroger des témoins, les preuves soutenaient plutôt une accusation d'homicide involontaire.

Selon la police, les deux femmes se connaissaient. Paige Theriault-Fisher devrait comparaître de nouveau devant le tribunal le 15 décembre.

Avec les informations de Dan Zakreski