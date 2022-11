Le réalisateur canadien Paul Haggis devra verser 7,5 millions $ US à sa victime

Le jury au procès civil a également estimé que des dommages-intérêts punitifs supplémentaires devraient être accordés à la plaignante par le scénariste et réalisateur de Crash, primé aux Oscars en 2006. Ce montant sera décidé ultérieurement.

La plaignante, Haleigh Breest, une relationniste, avait rencontré Paul Haggis au début des années 2010, alors qu'elle s'occupait de premières de films. Après une soirée en janvier 2013, le scénariste de La fille à un million de dollars lui a proposé de la ramener chez elle, avant de l'inviter dans son appartement de New York pour prendre un verre.

Haleigh Breest, âgée de 36 ans, a déclaré que Paul Haggis lui avait ensuite fait des avances non sollicitées, avant de la violer, malgré ses supplications.

Paul Haggis, âgé de 69 ans, a soutenu de son côté que la relationniste lui avait fait des avances, tout en semblant parfois en conflit avec elle-même, et qu'elle avait initié des baisers et des relations sexuelles orales. Le réalisateur a soutenu qu'il ne se souvenait pas s'ils avaient eu des rapports sexuels.

Le jury s’est rangé à la version de Haleigh Breest, qui a déclaré avoir subi des séquelles psychologiques et professionnelles à la suite de sa rencontre avec le cinéaste. Elle avait porté plainte fin 2017.