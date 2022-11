Des cancers dépistés trop tard pour des patients loin des grands centres

Les patients qui vivent à au moins 100 km de Thunder Bay auraient plus de risques que leur cancer de la prostate ou de la vessie soit détecté tardivement, selon une nouvelle étude.

Le Dr Walid Shahrour, un urologue de Thunder Bay, et son équipe avaient remarqué que les gens qui visitent sa clinique en provenance de l’extérieur de la métropole régionale semblaient être souvent plus malades que les patients locaux.

J’ai eu une illumination. J’ai voulu creuser et j’ai fait une demande pour une subvention de recherche , raconte-t-il.

Des données récoltées grâce aux dossiers médicaux de 1550 personnes traitées à Thunder Bay ont été analysées.

La plupart de ces dossiers datent des années 2010, avec quelques-uns datant d’avant 2010 pour lesquels des données ont pu être utilisées.

Le Dr Walid Shahrour a rejoint le Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay en janvier 2016. Photo : Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay

Les résultats préliminaires ont été publiés dans le journal de l'American Urological Association plus tôt cette année.

Il en ressort entre autres qu'environ 22 % des patients qui proviennent des environs de Dryden, à environ 350 km de Thunder Bay, ont un cancer métastatique, c'est-à-dire qui s’est propagé à d’autres organes.

Pour les patients de Thunder Bay, le taux est d’environ 14 ou 15 % , explique le Dr Shahrour, une différence significative selon lui.

« Et même sans métastases, les gens qui arrivent des régions ont plus de chance d’avoir des cancers à des stades avancés. » — Une citation de Dr Walid Shahrour, urologue

Cela signifie qu’ils ont moins de chances d’être guéris et qu’ils ont besoin de plus de traitements, souligne le médecin.

L’accès à des programmes de dépistage dans les régions éloignées serait en cause, estime le chercheur au Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay.

La clinique d'urologie Superior, à Thunder Bay, reçoit des patients d'un peu partout dans le Nord-Ouest de l'Ontario, entre autres pour le dépistage de certains cancers. Photo : Radio-Canada / Céline Marti

Le Dr Shahrour explique que sa clinique offrait régulièrement avant la pandémie des séances gratuites de dépistage, alors que les patients de l'extérieur ont moins souvent accès à ce genre d'initiative.

Accès difficile aux traitements

L’autre principal constat de l’étude est la différence dans le choix de traitement.

Les patients des régions éloignées ne suivent pas nécessairement ce qui est recommandé par les médecins, explique le Dr Shahrour, réduisant par le fait même leurs chances de guérison.

Notamment, plusieurs renoncent aux traitements de radiothérapie, en raison de la distance à parcourir pour les subir.

« J’ai des patients qui ne peuvent pas se permettre de voyager. » — Une citation de Dr Walid Shahrour, urologue

Il espère que son étude sensibilisera les gouvernements et permettra d’améliorer l’accès aux soins dans les régions éloignées et rurales.

Le Dr Shahrour estime par ailleurs que des résultats semblables à son étude pourraient être observés dans d'autres régions du pays.

Santé Ontario (Action Cancer Ontario) examine constamment les preuves et la documentation les plus récentes afin d'améliorer la prestation des soins pour la santé et le bien-être des Ontariens , a écrit un porte-parole de cette agence provinciale, dans un courriel envoyé à Radio-Canada.

Certains traitements peuvent comporter des risques et des avantages en termes de qualité de vie et d'effets secondaires, et il est préférable que les patients discutent de toutes les options appropriées avec leur médecin pour décider de ce qui est le mieux pour eux , peut-on lire dans la réponse écrite de Santé Ontario.

Des défis accentués dans les communautés autochtones

Janet Gordon, directrice des opérations de la Sioux Lookout First Nations Health Authority (SLFNHA), n’est pas surprise par les résultats préliminaires de l’étude du Dr Shahrour

L’organisme pour lequel elle travaille coordonne les services de santé primaire et de santé publique pour 33 communautés autochtones du Nord de l’Ontario.

Plusieurs de ces Premières Nations ne sont pas reliées au réseau routier.

La plus au nord, celle de Fort Severn, est située à plus de 850 km de Thunder Bay.

Dans ces communautés, les soins primaires sont financés par le gouvernement fédéral et offerts par des infirmières qui vivent sur place et par des médecins qui font la tournée de la région, explique Mme Gordon.

Janet Gordon souligne que la pandémie a accentué les défis auxquels font face les Premières Nations isolées en ce qui concerne l'accès aux soins primaires. (Archives) Photo : CBC

Les soins primaires jouent un rôle important dans le dépistage précoce et régulier du cancer , affirme-t-elle. Avoir accès au dépistage, aux nombreux tests de suivi et aux traitements est un gros fardeau.

Des initiatives sont en développement pour améliorer l’accès à de tels soins, explique Mme Gordon, mais elles sont souvent très chères à mettre en place.

Le député provincial de Kiiwetinoong, le néo-démocrate Sol Mamakwa, prône une décentralisation des soins. Nous devons apporter les services dans les communautés.

Sol Mamakwa, député provincial de la circonscription de Kiiwetinoong, a travaillé dans le milieu de la santé avant de se lancer en politique. Photo : CBC/Logan Turner

Il croit que la prévalence du cancer dans les Premières Nations et le nombre de décès ne sont pas suffisamment étudiés.

Mme Gordon et M. Mamawka pensent que l’étude du Dr Shahrour pourrait avoir un impact positif.

Dans une déclaration envoyée par courriel, un porte-parole de Services aux Autochtones Canada (SAC), Vincent Gauthier, affirme que soutenir la santé et le mieux-être des personnes issues des Premières Nations et de leurs communautés est une priorité absolue pour le ministère.

Il précise que SAC travaillent avec le ministère de la Santé de l’Ontario et d’autres organisations pour faciliter le dépistage du cancer dans les communautés autochtones éloignées.

« Nous restons déterminés à collaborer avec tous les partenaires pour combler les lacunes et améliorer l'accès au soutien et aux services dont les gens ont besoin. » — Une citation de Vincent Gauthier, porte-parole de Services aux Autochtones Canada

M. Gauthier ajoute que de l’aide financière est disponible pour les déplacements médicaux.