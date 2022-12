Des créations d’artistes locaux au distributeur automatique

« Les galeries et les autres espaces artistiques traditionnels peuvent être intimidants et inaccessibles pour beaucoup de gens. » — Une citation de Crystal Lau, fondatrice de Vancouver Vending Co.

C'est dans le but de faire connaître des artistes de la région et de rendre leur art plus accessible au public que la fondatrice de Vancouver Vending Co., Crystal Lau, a décidé de mettre à profit un distributeur automatique, cet appareil redevenu très tendance dans les grandes villes canadiennes et internationales.

C’est en voyant sur les médias sociaux un distributeur automatique d'art installé à Porto Rico que j'ai pensé que ce serait quelque chose que nous pourrions aussi lancer à Vancouver , souligne la fondatrice du Vancouver Vending Co.

Elle précise que l'initiative a été créée en partenariat avec Downtown Van dans le cadre de son programme de subventions pour l'animation des espaces publics.

Les créations sont vendues dans le distributeur automatique pour des prix variant de 1 $ à 60 $. Photo : Victoria Kopiloff

Les équipes ont ainsi acquis et transformé un ancien distributeur de barres chocolatées. Il offre maintenant des autocollants, des épinglettes, des affiches, des cartes, des fanzines ou encore des bijoux créés par une quinzaine d'artistes de la région.

Nous avons juste demandé à Paige Jung, illustratrice et muraliste locale, de le personnaliser [le distributeur] , ajoute Crystal Lau.

Le distributeur a été installé dans l'aire de restauration au Centre Bentall en raison de la popularité du lieu.

C'est Paige Jung, illustratrice et muraliste locale, qui a personnalisé le distributeur automatique. Photo : Victoria Kopiloff

C’est un complexe très fréquenté et les propriétaires de l'immeuble et les gestionnaires immobiliers, Hudson Pacific, comme Vancouver Vending Co, sont engagés à apporter l’art et la culture locale au centre-ville , explique Crystal Lau.

L'appareil fonctionne comme n'importe quel autre distributeur automatique, et les articles qui coûtent de 1 $ à 60 $ peuvent être achetés à l'aide d'une carte de crédit ou de débit en appuyant sur les boutons de sélection.

Donner sa chance à tous les artistes

Il s'agit d'un projet sans but lucratif. Toutes les recettes sont versées aux artistes.

Les articles sont offerts pour une quantité limitée. Une fois les articles épuisés, la machine est réapprovisionnée par des créations d’autres artistes , dit Crystal Lau.

Avec son équipe, elle publie régulièrement des appels à candidatures sur les médias sociaux pour inviter les artistes à proposer leurs œuvres.

Ces derniers sont majoritairement des artistes locaux et certains d'entre eux sont issus de la diversité.

« Nous mettons également l'accent sur les artistes issus des communautés PANDC / LGBTQ+ , car ils sont généralement exclus des espaces artistiques traditionnels. » — Une citation de Crystal Lau, fondatrice du Vancouver Vending Co.

L'équipe offre également à des organismes et à des collectifs artistiques de présenter des œuvres dans le distributeur automatique.

Une carte de Noël signée Hong Sua. Photo : Victoria Kopiloff

Depuis son installation en septembre dernier, le Vancouver Vending Co. est déjà populaire. Tous les articles proposés lors du premier approvisionnement ont été vendus.

Portée par ce succès, Crystal Lau espère bien installer de nouveaux distributeurs automatiques de créations artisanales ailleurs à Vancouver l'année prochaine.