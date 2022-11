Quand Anatole frôle Alexandre Martel

Pourquoi cet album s’appelle-t-il Alexandre Martel?

L'intention d'origine, c'était juste de faire un album éponyme, c'est-à-dire de l'appeler Anatole. Puis, à force d'y penser, je me suis mis à réfléchir à ce concept, à tout ce qui est derrière ça, une espèce d'intention de mise à nu, de rapprocher le plus possible le personnage de ma propre personne. Même s'il reste une courte distance entre lui et moi, c'est probablement le plus près de ce que je suis dans la vie.

Après avoir eu l'idée de faire l'album éponyme, j'en parlais avec Lou-Adriane [Cassidy], puis elle dit : Si tu veux être cohérent avec tout ça, tu devrais l'appeler Alexandre Martel, pas Anatole . J'ai pas eu le choix de me rendre à l'évidence qu'elle avait raison.

Pourquoi cette volonté de mise à nu?

Ça vient d'une espèce d’écoeurantite de ce que je faisais avant. Aussi d'un nouveau constat que j'ai fait par rapport à la scène musicale québécoise. Quand j'ai commencé à faire Anatole, c'était un projet qui était vraiment très exubérant, qui essayait de pousser l'artificialité de la représentation scénique en musique le plus loin possible, de mettre en évidence les codes du spectacle rock, puis d'essayer de les contourner ou de les briser.

La mince frontière entre Anatole et Alexandre Martel ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Il restera toujours la culture La mince frontière entre Anatole et Alexandre Martel. Contenu audio de 16 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 16 minutes

Depuis ce temps-là, je me suis rendu compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont adopté un comportement un peu semblable sur scène, avec beaucoup de costumes, beaucoup de maquillage, beaucoup de mise en scène et des gens qui vont chanter dans la foule.

On dirait que toutes les critiques des spectacles que j'ai vus cet été, quand un spectacle était vu de façon positive par la personne qui faisait un compte-rendu, on disait nécessairement que le chanteur ou la chanteuse était une bête de scène. Comme si c’était un prérequis maintenant pour que le show soit pertinent, comme si un show qui se voulait pertinent se devait d'être explosif.

J'ai décidé de faire un 180 degrés et d'aller explorer autre chose parce que ce sont des idées qui ne m'excitaient plus vraiment.

Les chansons n’ont pas de titre, mais plutôt des numéros. Pourquoi?

Ça vient aussi de ce concept-là. Je me suis dit : Si moi j'essaie d'être le moins en représentation possible, et même si je pense que c'est impossible de ne pas porter de masque sur scène où, quand on chante, les chansons elles-mêmes ne devraient pas être en représentation d'elles-mêmes . C'est pour ça qu'il n'y a pas de titre aux chansons.

« Les chansons n'ont pas à projeter autre chose que leur propre musique. » — Une citation de Anatole

Au départ, il y a eu les premières chansons qui ont été écrites pour un truc qui s'appelle Pantoum Boutique, qui est une série de captations live organisée par le Pantoum à Québec. Quand est venu le temps de faire la captation, j'avais pas de titre pour les chansons, les textes n’étaient pas terminés non plus, donc sur le pacing du show, c'était juste écrit Toune 1, Toune 2.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Donc le numéro était dans l'ordre dans lequel on les a jouées dans ce concert-là. Par la suite, quand j'ai décidé de poursuivre dans cette veine-là, les chansons ont été numérotées selon l'ordre dans lequel elles ont été enregistrées.

Après, quand est venu le temps d'élaborer l'alignement des pièces du disque, les titres étaient juste des titres. L'important, c'était le parcours musical.

Pourquoi avoir choisi une sonorité un peu plus folk, des années 1990?

J'essayais de faire le pont entre avant puis ce que j'essaye de faire maintenant. Quand j'ai décidé de faire cette démarche-là, de construire l'authenticité, le symbole le plus authentique de la musique québécoise, ça m'a paru être la guitare à 12 cordes. Je me suis acheté une 12 cordes et je me suis mis à jouer de ça. En même temps, je n'avais pas nécessairement envie de faire quelque chose plus des années 1970.

On n'avait pas envie de faire référence nécessairement à Harmonium, on essayait d'avoir une approche qui était plus 1990, qui était plus le deuxième âge d'or de ces chanteurs-là, notamment les albums réalisés par Paul Pagé à la fin des années 1980, début 1990.

Le spectacle sera-t-il nécessairement moins flamboyant?

Ça va être vraiment très différent de ce que j’ai fait par le passé, justement à cause de la nouvelle direction musicale. Ça ne sera pas un spectacle explosif. Il n’y aura pas de moi qui danse partout, qui saute partout. Ça va être au contraire très posé, très cru, très pur. Très centré autour de la musique et des voix.

Anatole présente son album Alexandre Martel sur les planches du Pantoum, le 12 novembre.