Il est étonnant de voir tous les efforts consentis par le gouvernement Legault pour aller chercher 6 milliards de dollars supplémentaires en transferts en santé, alors que ce même gouvernement multiplie les remises spéciales à la population et prévoit baisser les impôts, des mesures qui coûtent des milliards de dollars en dépenses et en revenus perdus.

On peut se demander s’il est cohérent pour le gouvernement de réclamer des transferts fédéraux supplémentaires pour les soins de santé, alors qu’au même moment Québec donne des milliards à sa population. On peut aussi se demander, dans les circonstances, si le Québec a vraiment besoin de recevoir plus d’argent du gouvernement fédéral.

Les trois versements effectués en 2022 au Québec pour aider la population à faire face à l’inflation, soit une somme additionnelle sur le crédit d'impôt pour solidarité en janvier, un montant ponctuel en mai, puis un autre en décembre, représentent des dépenses de plus de 7 milliards de dollars. Québec prévoit également une baisse d’impôt à partir de 2023 et une bonification du montant de soutien aux aînés, des mesures totalisant plus de 3 milliards de dollars par année.

Je ne dis pas que la bataille que mènent les provinces pour augmenter la part du financement fédéral dans les soins de santé n’est pas légitime. Au contraire, la part d’Ottawa ne cesse de baisser, tandis que les besoins et exigences en santé ne font qu’augmenter dans les provinces. Il est normal qu’elles réclament un plus grand engagement du gouvernement du Canada.

Tout le monde a raison, mais il n’y a pas d’entente

À propos de cet enjeu des transferts en santé, on comprend clairement que le gouvernement fédéral, sur le plan politique, ne trouve pas beaucoup d’intérêt à céder aux demandes des provinces. Ottawa montre de l’ouverture à leur envoyer plus d’argent, mais à certaines conditions. Les provinces répondent que ces conditions représentent une intrusion dans leurs champs de compétence.

Tout le monde a raison à la fin, mais il n’y a toujours pas d’entente. La dernière rencontre des ministres de la Santé des provinces avec leur homologue fédéral s’est mal terminée, les parties s'éloignant davantage. Le financement de la santé n’est donc pas amélioré, alors que tous les Canadiens savent très bien que nos réseaux ont, plus que jamais, besoin d’un soutien massif.

Alors, face à cet état des choses, s’il est tout à fait approprié de remettre en question l’intervention du gouvernement fédéral dans les compétences des provinces, en particulier dans le secteur de la santé, il est aussi permis de s'interroger sur la gestion budgétaire du gouvernement du Québec. L’argent réclamé à Ottawa servira-t-il à financer les baisses d’impôt au Québec, ainsi que les remises ponctuelles ou les bonifications de soutien à la population?

Ces remises faites à plus de 90 % de la population en mai et en décembre 2022 au Québec sont-elles bien appropriées sur le plan économique? Il est essentiel et nécessaire d’aider les personnes moins nanties à faire face à l’inflation, comme le gouvernement Legault l’a fait en début d’année en bonifiant le crédit pour solidarité. Le gouvernement Trudeau a aussi bonifié le crédit pour les travailleurs à faible revenu dans son énoncé économique du début de novembre.

Mais, donner de 400 $ à 600 $ à des gens qui gagnent 70 000 $, 90 000 $ ou 100 000 $, comme le gouvernement Legault l’a fait en mai et comme il s’apprête à le faire en décembre, est-il bien approprié et nécessaire? N’est-ce pas une mesure inflationniste?

Un choix politique inflationniste?

Pour la plupart des économistes qui sont venus commenter le dossier à Zone économie, injecter des milliards de dollars dans l’économie en ce moment peut alimenter la demande, et donc l’inflation. Ce choix politique stimule la consommation, alors que la banque centrale essaie de la ralentir afin de calmer la hausse des prix.

C’est une tempête dans un verre d’eau , m’écrit toutefois l’économiste Pierre Fortin. Ces 3,5 milliards de dollars ont un impact maximum à la hausse de 0,15 point de pourcentage sur le taux d'inflation de l'IPC [indice des prix à la consommation] québécois en 2022.

Il détaille son explication : 3,5 milliards, c’est 0,6 % du PIB québécois de 2022. Si l'effet multiplicateur est de 1 pour 1, l'effet à la hausse sur le PIB est justement de 0,6 milliard. Par la loi d'Okun, l'impact à la baisse sur le taux de chômage est alors de 0,3 point de pourcentage, soit la moitié du 0,6 %. Par la relation de Phillips, l'effet sur le taux d'inflation de l'IPC est au maximum égal à la moitié de ce 0,3 point, soit de 0,15 point. Bref, avec les mesures de Girard, le taux d'inflation de l'IPC de 2022 par rapport à 2021 au Québec sera par exemple de 6,65 % plutôt que de 6,5 %.

Pierre Fortin a raison : la mesure n’aura qu’un faible effet sur l’inflation. Bien sûr, les montants ponctuels du gouvernement Legault ne sont pas, à eux seuls, responsables de l’inflation actuelle au Québec. Mais on peut se demander pourquoi des gouvernements posent des gestes qui ont l’effet contraire de ce qu’essaie de réaliser la banque centrale.

Des questions sur la politique anti-inflation

François Legault a été piqué au vif par Justin Trudeau qui a déclaré que si un gouvernement est en train de faire le choix d’envoyer des chèques aux citoyens plutôt que d’investir dans le système de santé, c’est un choix qu’il va falloir justifier aux citoyens . Le premier ministre du Québec a rétorqué : J’en reviens pas que M. Trudeau vienne dire qu’on ne devrait pas aider les Québécois à faire face à l’inflation .

C’est ici que le bât blesse pour M. Legault. Si le premier ministre du Québec a raison de dire que le gouvernement fédéral n’a pas à se mêler des choix des provinces, il est tout de même approprié de remettre en question le choix du gouvernement Legault d’envoyer de l’argent à presque tout le monde, qu’on soit un parent de famille monoparentale qui gagne 40 000 $ par année ou un couple sans enfant, dont les deux membres font 100 000 $ chacun.

La politique anti-inflation du gouvernement du Québec est sujette à des questionnements. Dans un contexte de négociation avec le gouvernement fédéral pour avoir davantage d’argent pour financer les très essentiels besoins en santé, ne serait-il pas approprié de mieux cibler les soutiens à la population, de mieux diriger l’argent vers les gens qui ont besoin d’aide et de tout faire pour obtenir un financement plus juste du gouvernement fédéral pour les soins de santé?