Un projet de crédit pour nettoyer les puits orphelins inquiète des municipalités rurales

De nombreux conseillers municipaux, préfets et maires de municipalités rurales ont exprimé leurs inquiétudes face à la possibilité que l’Alberta implante un programme de crédit pour les entreprises pétrolières pour nettoyer leurs puits de pétrole. Ils croient que l’Alberta récompenserait ainsi ceux qui ne respectent pas leurs obligations environnementales.

Lorsqu’elle était présidente de la firme de lobbying Alberta Enterprise Group, la première ministre Danielle Smith a fait la promotion d’un programme surnommé R-Star. Celui-ci propose d’offrir aux entreprises énergétiques des crédits sur leurs futures redevances pétrolières pour les inciter à nettoyer leurs puits de pétrole inactifs.

Or, elles sont déjà légalement obligées d'effectuer ce nettoyage à la fin de la vie du puits.

En 2022, l'Alberta comptait 85 536 puits de pétrole inactifs et 86 475 puits orphelins, selon le Régulateur de l'énergie de l'Alberta. Certains puits sont abandonnés, parce que leur compagnie pétrolière a fait faillite. Dans d'autres cas, l'entreprise est encore active, mais parfois en mauvaise santé financière, de sorte qu'elle ne respecte pas ses obligations.

De plus, un grand nombre d’entreprises énergétiques ne paient pas leurs impôts fonciers à ces municipalités, ce qui résulte en un manque à gagner d’environ 253 millions de dollars.

Ce problème est devenu énorme au cours des dernières années pour les municipalités rurales. Le programme R-Star, proposé par Danielle Smith l’an dernier, visait à y remédier en incitant les entreprises à effectuer ce nettoyage des puits inactifs grâce à ce crédit sur de futures redevances pétrolières.

Dans sa lettre de mandat, Peter Guthrie Danielle Smith demande au ministre de l'Énergie de développer un projet pilote pour inciter la remise en état de puits de pétrole et de gaz naturel et permettre de futurs forages .

Les puits inactifs doivent être nettoyés, sinon ils risquent de contaminer leur environnement. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Hypothéquer les générations futures

Les membres de l’Association des municipalités rurales albertaines, réunis en congrès à Edmonton cette semaine, ont fait part de leurs nombreuses inquiétudes au nouveau ministre de l’Énergie, Peter Guthrie, lors d'une séance de questions et réponses tenue jeudi matin.

Nos membres ont vraiment résisté à l’idée de ce programme R-Star. Ils disent : "Vous utilisez de l’argent public pour faire la promotion de quelque chose que vous êtes déjà obligés de faire." Nous sommes frustrés, et nos membres ne semblent pas convaincus que le programme R-Star ait du sens , affirme le président de l'Association, Paul McLauchlin.

« Lorsque je regarde ce programme, je me dis que c’est exactement la façon dont un renard concevrait un poulailler. Est-ce un programme conçu pour les Albertains ou l’industrie? » — Une citation de Paul McLauchlin, président de l’Association des municipalités rurales de l’Alberta

Plusieurs municipalités rurales voudraient que, au lieu d’offrir un incitatif aux entreprises récalcitrantes, le Régulateur de l’énergie de l’Alberta cesse de remettre des certificats de forage aux entreprises qui ne paient pas leurs impôts fonciers ou ne respectent pas leurs obligations environnementales.

C’est d’ailleurs la direction que propose de prendre la chef de l’opposition néo-démocrate, Rachel Notley, si elle est élue première ministre au printemps prochain.

Le ministre de l’Énergie, Peter Guthrie, n'a pas été disponible pour une entrevue à ce sujet jeudi, mais il a abordé la possibilité du programme R-Star cette semaine.

Nous développons un programme, mais nous sommes à des semaines, voire à des mois, d’être en mesure de le présenter. Je peux vous dire que nous travaillons avec l’industrie à ce sujet. En fait, c’est elle qui prend les devants , a-t-il affirmé mardi.

Paul McLauchlin croit plutôt que cette question devrait être décidée par tous les Albertains.

Si on parle de futures redevances, on devrait en faire une question électorale, voire un référendum. Il s'agit d’utiliser l’argent de nos petits-enfants et arrière-petits-enfants pour la remise en état des sites pétroliers maintenant. C’est une discussion cruciale que nous devrions avoir , estime-t-il.

Un optimisme prudent face à Danielle Smith

La première ministre Danielle Smith a par ailleurs prononcé un discours devant les représentants des municipalités rurales, jeudi matin. Elle leur a promis une approche plus collaborative.

Nous avons l’intention d’écouter les leaders municipaux. Aucune décision ne sera prise tant que toutes les parties n’auront pas été consultées. Notre but est de maintenir une relation de travail positive qui permette à tous les gouvernements de mieux servir les Albertains , a-t-elle promis, récompensée par quelques applaudissements.

Danielle Smith a mentionné les nombreux dossiers à régler pour les municipalités rurales dans son discours. Photo : La Presse canadienne / JASON FRANSON

C’était un bon début, je dirais , dit le préfet du Comté d’Athabasca, Brian Hall. Je crois que la première ministre a parlé de nombreuses questions qui sont importantes pour nous, notamment le nouvel accord de financement sur lequel nous nous appuyons pour entretenir nos infrastructures et nos opérations.

Je suis très encouragée par ce que la première ministre a dit, mais nous verrons si elle livre la marchandise , affirme quant à elle Leanne Beaupre, préfète du Comté de Grande Prairie.