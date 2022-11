La rupture du service d’obstétrique de l’hôpital de Sainte-Anne-des-Monts perdure

Il s’agit d’une troisième prolongation du bris de service qui avait initialement été annoncé le 12 octobre dernier , en raison d’un manque de main-d’œuvre lié à des « absences imprévues et diverses » . Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) avait annoncé à ce moment-là une découverture d’une semaine pour ensuite la prolonger au 10 novembre .

Si rien ne change encore, le CISSS de la Gaspésie confirme que le département d’obstétrique de l’hôpital de Sainte-Anne-des-Monts ne reprendra pas son service avant le début du mois de décembre.

Il y avait des personnes absentes, on pensait qu’elles pouvaient revenir un peu plus tôt, mais malheureusement ce n’est pas le cas. Dans le but d’offrir un service sécuritaire, on a choisi de poursuivre avec cette rupture , explique le porte-parole du CISSS de la Gaspésie, Lou Landry.

Il assure que le plan de contingence reste le même. Les futures mamans continueront d’être redirigées vers l’hôpital de Matane, à une heure de route de Sainte-Anne-des-Monts, durant la découverture.

Les femmes qui sont à 36 semaines et plus ont été informées de la situation individuellement pour assurer un service adéquat vu la situation , assure M. Landry.

Du personnel est présentement en formation et pourrait être intégré à l’équipe d’obstétrique au cours des prochaines semaines selon le CISSS de la Gaspésie (achives). Photo : Radio-Canada / Sébastien Ross

Le réseau de la santé régional réitère son souhait de rouvrir le service d’obstétrique de façon sécuritaire et pérenne .

On n’a pas de boule de cristal pour la suite et on a des défis de ressources humaines dans plusieurs secteurs, mais on espère vraiment que le service d’obstétrique soit de retour au début du mois de décembre , indique Lou Landry.

Le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes (archives) Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes, se fait rassurant. Il a bon espoir que des solutions seront trouvées pour rétablir ce service de façon durable.

Les solutions sont présentement sur la table et sont enclenchées, donc je ne suis pas encore alarmiste et il ne faut pas être alarmiste, parce que c’est une situation temporaire , pense-t-il.

Selon M. Deschênes, la prolongation de cette rupture de service était envisageable et il estime qu'il s’agit du meilleur scénario dans les circonstances.

On ne peut pas se permettre d’ouvrir le service d’obstétrique pour deux jours, ensuite le fermer deux jours, le rouvrir pour une semaine et le refermer deux semaines , croit M. Deschênes.

« Lorsqu’on va relancer le service d’obstétrique à Sainte-Anne-des-Monts, ce sera pour les prochaines années, pas pour les prochains jours. » — Une citation de Simon Deschênes, maire de Sainte-Anne-des-Monts