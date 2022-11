Achalandage plus élevé que prévu à l’espace de baignade du bassin Louise

Le Port de Québec, le Village Nordik du Port de Québec et la Société des gens de baignade ont présenté jeudi le bilan des 10 semaines d’activité du site décrit comme le premier bain portuaire en Amérique du Nord .

Inauguré le 1er juillet, le site a été ouvert gratuitement au public sept jours par semaine, entre 11 h et 21 h, et ce jusqu’au 11 septembre.

Accès au fleuve

Selon les organisateurs, entre 700 et 1000 personnes ont fréquenté le lieu de baignade quotidiennement. C’est plus que ce qu’ils avaient anticipé.

Nous sommes très fiers de cette première saison de l’Oasis du Port de Québec qui nous a permis d’enrichir notre offre récréotouristique et d’offrir à la population un accès supplémentaire au fleuve , a déclaré dans un communiqué le PDG du Port de Québec, Mario Girard.

Il est toutefois difficile de dire dans quelle mesure le lieu de baignade a surpassé les attentes de fréquentation de ses responsables étant donné qu’aucun objectif d’achalandage précis n’avait été communiqué au début de la saison.

L'espace de baignade libre aménagé au bassin Louise a une superficie de 625 m² (archives). Photo : Radio-Canada / Alicia Rochevrier

Le Port de Québec mentionne par ailleurs que 100 personnes ont répondu à un sondage de satisfaction sur la plateforme de consultation citoyenne Je participe. C'est 96 % des répondants qui ont dit être satisfaits ou très satisfaits.

Améliorations

Les participants ont proposé plus de 150 idées afin de bonifier le site et ses activités. Le directeur du Village Nordik du Port de Québec, l’organisme qui administre l’Oasis, affirme que l’équipe a déjà commencé à apporter des améliorations au site.

Le directeur de l’organisme, Marc-Olivier D’Amour, cite en exemples l'installation de murs de poussée pour les personnes qui s’entraînent dans les corridors de nage, et l’agrandissement du bassin de nage libre.

D’autres aménagements sont à venir également pour l’été 2023. Nous voulons ajouter des espaces de détente [et] un conteneur avec des cabines pour se changer , a-t-il précisé.

En plus des activités de baignades, les personnes qui ont visité l’Oasis du Port de Québec ont pu profiter d’une terrasse, d’un service de restauration et d’espaces de détente. Durant sa période d’ouverture, le site a procuré un emploi direct à 14 personnes, soit 8 serveurs, 5 sauveteurs et 1 agent de sécurité.