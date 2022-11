Le nombre de bisons à Banff a quintuplé en 5 ans

Cela représente beaucoup, du côté culturel, du côté écologique et aussi historique , dit Marie-Ève Marchand, directrice de l’Institut international de relation avec les bisons. Elle milite depuis 2008 pour le retour de ces grands mammifères dans le parc national.

Non seulement leur nombre a augmenté, mais leur santé est excellente, conclut le rapport. L’état corporel de tous les bisons de la harde d’origine se situait en moyenne dans les catégories "bon" et "très bon" tout au long du projet pilote , peut-on y lire.

Bison des plaines et des montagnes

Ils se sont aussi rapidement adaptés à leur nouvel habitat. Les 16 individus d’origine ont été transportés depuis le Parc national Elk Island et installés dans un enclos situé dans une région isolée du parc en février 2017. Ils ont été relâchés durant l’été 2018 et ont rapidement commencé à explorer leur nouvel habitat.

La zone à laquelle ils ont accès mesure 1200 kilomètres carrés. Ils ont exploré une superficie de 257 kilomètres carrés, principalement au cours de leur première année de liberté. Ils semblent avoir diminué leur exploration et tentent moins souvent de quitter la zone de réintroduction.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Zone de réintroduction des bisons du parc national Banff et secteur réservé au bison. Photo : Courtoisie Parcs Canada

Il y a encore beaucoup d'espace , explique Marie-Ève Marchand. Elle ajoute que la harde devrait normalement se diviser en plusieurs groupes à mesure qu'elle grossit. Ceux-ci pourraient se réunir pendant les périodes d'abondance, comme le font les mouflons et les wapitis.

Les bisons, dont les 16 d’origine ont grandi très loin des montagnes, n’ont par ailleurs pas eu de difficulté à trouver les meilleures sources de nourritures : les fourrages situés en altitude. Bien qu’ils proviennent d’un environnement non montagneux, ils se sont presque immédiatement adaptés à la distribution altitudinale des nutriments d’été , précise le rapport de Parcs Canada

Un cocon bien protégé

La zone de réintroduction, qui comprend notamment les vallées des rivières Red Deer et Panther, comporte plusieurs barrières naturelles pour empêcher la migration des bisons. Des clôtures ont tout de même été installées, et les employés de parcs Canada ont dû se déplacer à quelques reprises pour décourager le troupeau de quitter les limites du parc.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Images prises par un appareil photo actionné par un détecteur de mouvement montrant des animaux sauvages qui traversent les clôtures dans le parc national Banff. Photo : Parcs Canada

Ces barrières artificielles ne limitent toutefois pas le mouvement des autres espèces, affirme Parcs Canada. L’agence fédérale ne note pas d'effets négatifs de la présence des bisons sur les autres espèces ni aucune difficulté avec les randonneurs.

Quatre mâles solitaires ont néanmoins quitté la zone de réintroduction, et deux d’entre eux ont dû être abattus. Deux bisonneaux ont aussi été tués par des loups. Le rapport souligne toutefois que le taux de mortalité est d'environ 1 %, alors que le taux de croissance de la harde est en moyenne de 33 %.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Croissance réelle de la population de bisons de Banff (33 %) par rapport au taux de croissance moyen des hardes sauvages d’Amérique du Nord (20 %). Photo : Parcs Canada

Même si le taux de croissance diminuait et passait à 20 %, le troupeau pourrait compter près de 200 têtes d’ici la fin de la décennie.

Vide juridique

Une question épineuse demeure pourtant : celle du statut juridique du bison. Celui-ci est protégé à l’intérieur du parc national, mais il n'est pas considéré comme une espèce sauvage par le gouvernement de l'Alberta.

Dans la province de l'Alberta, le bison des plaines n'existe pas. C'est un sans-papiers. On a encore beaucoup de questions politiques à régler sur ce territoire , affirme Marie-Ève Marchand.

Il y avait au départ 16 individus dans la harde qui en compte maintenant environ 80. Photo : Parcs Canada / Dan Rafla

Le bison remplit pourtant un rôle central dans l’écologie de l’Ouest. Sa laine sert d’isolant pour les nids des rongeurs et des oiseaux. De plus, le piétinement et le broutage des prairies favorisent le renouvellement des herbes sauvages, la rétention d’eau et l'absorption du carbone dans le sol.

Parcs Canada veut maintenant recueillir l'avis des Premières Nations avant la publication d'un rapport final.

Avec les informations d'Anne Levasseur