Un an après les inondations, le traumatisme perdure chez des fermiers

« Quand tu entends la pluie tambouriner contre la fenêtre, [...] tu te réveilles au milieu de la nuit », raconte Ryan Sandhu, un fermier d’Abbotsford.

Cet agriculteur, dont la famille cultive des fruits et des légumes dans la prairie Sumas depuis trois générations, s’est retrouvé plongé dans un cauchemar après que son terrain se soit retrouvé sous environ 2 mètres d’eau, en novembre 2021.

Sur ses terres, les traces de l’événement sont encore visibles. À côté des maisons en reconstruction, le sol d'une grange sans porte et sans fenêtre est jonché d’outils laissés à l’abandon, la famille ne sachant que faire des objets abîmés par l'eau.

Ryan Sandhu précise que les inondations ont causé des dommages à des choses auxquelles il était attaché et que l'argent des assurances ne pourra remplacer. Il ajoute que les maisons de sa famille ont aussi été cambriolées pendant les inondations. Photo : Radio-Canada / Daniel Beauparlant

La pluie et le froid des dernières semaines le mettent à l'envers. Tu le sens dans tes os. Cette température, c’est la même que [lors des inondations] l’an dernier , décrit Ryan Sandhu.

La météo a le même effet sur sa fille, qui a été plus marquée qu’il ne le croyait de prime abord. Elle a écrit une dissertation à l’école, et à la question, qu’est-ce que tu veux changer dans ta vie, et elle a répondu qu’elle ne veut plus jamais voir une autre inondation dans sa vie , raconte-t-il.

Chaque étape administrative vers un retour à la normale est un casse-tête pour Ryan Sandhu. Le fermier est encore préoccupé par la reconstruction des deux maisons de sa famille. Photo : Radio-Canada / Daniel Beauparlant

Recommencer ou quitter?

Andrew Vogler, un autre fermier d’Abbotsford, a été moins touché par le fléau de l’an dernier, mais a perdu la quasi-totalité de sa récolte. Il y a un effet d'accumulation d’événements climatiques qui font juste s’empiler. Ça semble de plus en plus incertain et de plus en plus difficile à planifier , constate l'agriculteur.

Certains agriculteurs remettent en question leur choix de profession, selon Wendy Bennett, d'AG Safe. Photo : Radio-Canada / Daniel Beauparlant

L'incertitude dont parle Andrew Vogler incite certains fermiers à penser à quitter le milieu pour de bon, constate Wendy Bennett, la directrice de l'association AG Safe, qui coordonne des programmes en santé mentale et physique pour les agriculteurs de la province.

En entendant récemment l’expression "rivière atmosphérique" aux nouvelles, des gens ont recommencé à avoir peur , explique-t-elle.

Ryan Sandhu avoue qu’une autre inondation signerait la fin des activités de sa ferme, car il ne voudrait pas gérer une fois de plus les dégâts causés par les eaux.

Accepter la main tendue

Les fermiers touchés par les inondations de 2021 ont eu droit à des séances de psychothérapie. On y a eu accès quand on en avait besoin et je pense que c’est encore nécessaire aujourd’hui , souligne Ryan Sandhu.

Andrew Vogler a perdu tous les légumes qui n'avaient pas encore été récoltés lors des inondations l'an dernier. Photo : Radio-Canada / Catherine Dib

Selon la régie de la santé du Fraser, il est toujours possible d’obtenir un suivi auprès d’un professionnel. Nos cliniciens continuent d’offrir du soutien en santé mentale à ceux qui ont été touchés par la météo extrême et les inondations , précise Nick Eagland, des communications de la Régie de la santé du Fraser.

AG Safe offre aussi des séances de soutien en santé mentale, mais joindre la clientèle demeure un défi. C’est un groupe très fort qui est habitué à tout faire seul, [alors] les convaincre de chercher de l’aide pour eux-mêmes est très difficile , affirme Wendy Bennett.

Gérer le poids des traumatismes

D’autres personnes touchées par les événements de l’an dernier se surprennent d’être encore hantées par le désastre. C’est le cas de Jordan Jongema, un fils de fermier qui s’est retrouvé piégé dans la maison de ses parents au moment des inondations et qui a dû attendre les secours jusqu’à 4 h du matin dans le noir et le froid.

Jordan Jongema était coincé chez ses parents avec son chien, durant les inondations de novembre 2021. Photo : Radio-Canada / Courtoisie de Jordan Jongema

Il n’a pas cherché de l’aide professionnelle après les événements, ce qu’il regrette aujourd’hui. Quand c’est arrivé, j’ai un peu ignoré les possibles impacts , avoue-t-il.

Il s’est aperçu de l’impact de cette expérience au cours des mois qui ont suivi. Avant, j'adorais me rendre au lac et faire du camping, mais après cet événement, j’avais un sentiment étrange de panique chaque fois que je me rendais à la plage, j’avais une soudaine envie de fuir les lieux , illustre-t-il.

Jordan Jongema a attendu les secours toute la nuit dans la maison de ses parents alors qu'il voyait les eaux lentement monter jusqu'au bas du lit. Photo : Radio-Canada / Jordan Jongema

C’est plus fréquent que ce qu’on pense , précise la médecin Annie Lalande, membre de Doctors for Planetary Health. C’est aussi quelque chose qui sera de plus en plus fréquent avec les changements climatiques, malheureusement.

Se tourner vers sa communauté

En novembre 2021, les fermiers de la région frappée par les inondations ont pu compter sur le soutien de leur communauté. Photo : Reuters / Jennifer Gauthier

Pour les sinistrés, l'oreille attentive d'autres agriculteurs est d'une grande aide. On se rassemble et on discute. Les gens peuvent raconter leur histoire, ça aide beaucoup, c’est bon de constater que tu n’es pas le seul , conclut Ryan Sandhu. Il ajoute que ces discussions risquent de se poursuivre encore pendant un bon moment.