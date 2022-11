Le Yukon change de cap pour sa gestion de la COVID-19

Les centres d’auto-isolement et le centre de dépistage de la COVID-19 du gouvernement du Yukon fermeront respectivement leurs portes le 16 décembre et le 18 novembre en vertu d’une nouvelle approche de gestion de la pandémie.

Selon la stratégie territoriale  (Nouvelle fenêtre) intitulée Tracer la voie : Vivre avec la COVID-19 et la gérer , le nombre de jours d’auto-isolement exigés en cas d’infection au virus SRAS-CoV-2 ne sont, par ailleurs, plus obligatoires, bien que la population soit priée de demeurer à la maison en cas de symptômes.

Des tests rapides continueront d’être offerts gratuitement dans certaines épiceries ou pharmacies, et les tests PCR seront toujours offerts à travers les services de santé usuels pour ceux et celles qui pourraient avoir besoin d’un traitement médical.

La grande clinique de vaccination au Centre des congrès de Whitehorse continuera d'offrir ses services malgré les changements annoncés dans cette nouvelle stratégie. Le gouvernement affirme également vouloir poursuivre l’aide financière offerte aux employeurs et aux travailleurs autonomes pour permettre aux malades de demeurer à la maison.

Le Dr Sudit Ranade est le médecin hygiéniste en chef du Yukon depuis le 4 juillet 2022. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Dans un communiqué, le médecin hygiéniste en chef du territoire, Sudit Ranade, affirme que l’évolution de la pandémie à l’échelle mondiale exige un ajustement des mesures au Yukon.

« Nous en sommes à un point dans la pandémie où notre intervention en santé publique doit passer à une approche plus viable. Nous y arriverons en intégrant les vaccins, les tests et la surveillance dans nos systèmes et nos canaux existants. » — Une citation de Sudit Ranade, médecin hygiéniste en chef du Yukon

Le Dr Ranade encourage la population yukonaise à continuer de se faire vacciner. En date du 7 novembre, 89 % des plus de 5 ans avaient obtenu une première dose de vaccin, 86 %, une deuxième dose, et 55 % des 12 ans et plus, une troisième dose.

Selon les données actuelles, le Yukon dénombre actuellement 9 cas de COVID-19 dépistés avec un taux de positivité de 30,5 % parmi tous les tests répertoriés.

Il s’agit toutefois des dernières données mises à jour sur le site du gouvernement, qui entend abandonner le tableau de bord des données sur la COVID-19 en raison de cette nouvelle stratégie.