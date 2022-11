La saison de la grippe arrive de manière précoce au Canada. Le seuil de positivité au virus de la grippe a déjà atteint 5 % à travers le pays, et il est deux fois plus élevé au Nouveau-Brunswick.

Le pourcentage de positivité pour les spécimens avec influenza [ou grippe] approche 10 %, ce qui est très élevé et présentement comparable à la COVID-19. On peut pratiquement comprendre que la grippe circule aussi intensément que la COVID, et que ça ne fera qu'augmenter dans les prochains jours et les prochaines semaines , a indiqué le Dr Girouard Girouard, microbiologiste et infectiologue au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, à Moncton, lors d’un entretien, jeudi.

Si la grippe est un phénomène saisonnier que l’on peut prévoir, elle se pointe néanmoins plus tôt cet automne.

C'est effectivement une augmentation très importante des cas d'influenza depuis la mi-octobre, ce qui est une saison grippale qui risque de frapper intensément et beaucoup plus précocement qu'à l'habitude , dit le Dr Girouard.

« Il faut envisager une saison grippale extrêmement virulente, extrêmement forte, féroce, avec beaucoup de cas, et plus précoce qu'à l'habitude. » — Une citation de Dr Gabriel Girouard, microbiologiste-infectiologue, Moncton

L’influenza qui circule cette saison est de type H3N2. Le virus H3N2 fait partie du vaccin quadrivalent que l'on administre présentement pour se protéger contre la grippe , indique le Dr Girouard.

Il est gratuit au Nouveau-Brunswick et efficace de 10 à 14 jours après avoir reçu sa dose. Je pense qu'on a tout à gagner d'aller chercher le vaccin , dit le Dr Girouard.

Le Dr Gabriel Girouard, infectiologue et microbiologiste. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

Le pharmacien propriétaire Dennis Abud dit noter une récente hausse de prescriptions pour des antibiotiques à la pharmacie Jean Coutu qu’il administre à Dieppe, une situation qui peut s’expliquer en partie par la circulation accrue des virus respiratoires.

On voit un peu plus de gens qui viennent chercher du Tylenol pour les enfants, Advil , ajoute-t-il.

L’été dernier, les pharmacies avaient de la difficulté à maintenir des quantités stables de médicaments sans ordonnance d’usage très courant, comme l’acétaminophène (Tylenol) ou l’ibuprofène (Advil, Motrin). C’est des choses qu’on manque malheureusement, en pharmacie, maintenant. L'approvisionnement n’est pas toujours bien , mentionnait M. Abud, vendredi.

Dennis Abud, pharmacien propriétaire du Jean Coutu de Dieppe Photo : Radio-Canada

Le virus respiratoire syncytial ( VRS ), qui cause une augmentation des hospitalisations chez les enfants, semble fréquent ces jours-ci, selon le pharmacien. Il évoque un triple effet sur les enfants, qui peuvent aussi attraper la COVID et la grippe.

Le meilleur remède est encore la prévention, insiste Dennis Abud.

Si vous ne vous sentez pas bien, éloignez-vous des autres gens. Allez chercher vos vaccins , dit-il.

En plus de la vaccination, le Dr Gabriel Girouard rappelle les mesures d’hygiène de base, comme le lavage des mains et d’éviter de se toucher le visage. Les gens qui ont des problèmes graves de santé peuvent rehausser leur protection avec un masque , dit-il.

Un système de santé sous pression

Le Dr Girouard ajoute que le système public de santé ne s’est pas remis de la COVID au Nouveau-Brunswick, et que les professionnels de la santé craignent une surcharge de patients à cause des virus respiratoires.

Ce n'est pas seulement la grippe qu'on voit qui circule présentement, c'est d'autres virus respiratoires. Le virus respiratoire syncytial par exemple, qui est très agressif chez les jeunes enfants , mentionne le microbiologiste-infectiologue.

Le système de santé, il est soumis à un stress perpétuel depuis la COVID , dit-il. Si on rajoute à un système déjà fragilisé une saison grippale très forte avec, on peut prévoir, plusieurs patients qui vont devoir aller aux urgences ou être hospitalisés, ça pourrait être extrêmement pénible dans les prochaines semaines et les prochains mois.

Une saison de grippe dure typiquement de deux à trois mois et est caractérisée par un début rapide et un ralentissement qui s’étale sur plusieurs semaines.

D’après le reportage de Babatundé Lawani