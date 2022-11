Un Ontarien attend son extradition vers les États-Unis pour cyberattaques

Le département de la Justice des États-Unis affirme que Mikhail Vasiliev de Bradford en Ontario, âgé de 33 ans, est accusé de complot en vue de nuire intentionnellement à la protection d’ordinateurs et de transmettre des demandes de rançon pour le compte du rançongiciel LockBit.

Selon la justice américaine, LockBit est apparu pour la première fois vers janvier 2020 et est devenu l’un des programmes informatiques les plus actifs et les plus destructeurs du monde, ayant fait au moins 1000 victimes, aux États-Unis et ailleurs.

Les documents du département soulignent que le rançongiciel a réclamé au moins 100 millions de dollars en demandes de rançon, et qu’il a réellement récolté des dizaines de millions de dollars de ses victimes.

S’il est reconnu coupable, Mikhail Vasiliev encourt un maximum de cinq ans de prison.

Son arrestation est le résultat d’une enquête sur LockBit qui a duré plus de deux ans et demi, a expliqué la procureure générale adjointe des États-Unis, Lisa Monaco.