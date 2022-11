Une première semaine chargée au procès d’Harold LeBel

Les faits reprochés à Harold LeBel se seraient produits en octobre 2017 à Rimouski. L’accusé, qui a toujours clamé son innocence, a choisi de se défendre devant juge et jury : une décision relativement peu fréquente dans des cas d'accusation d'agression sexuelle.

Un jury de 10 femmes et 4 hommes pour le procès d’Harold LeBel

Au premier jour du procès, il a fallu trois heures d'audience pour sélectionner les 14 personnes appelées à former le jury. Au total, 118 personnes étaient au palais de justice lundi matin, en attente de se présenter en salle d’audience afin de participer à la sélection du jury. Dix femmes et quatre hommes, de tous les âges et résidant à Rimouski ou les environs, deviendront, pour les prochaines semaines, les collègues du juge Serge Francoeur.

Près de cent vingt personnes étaient au palais de justice de Rimouski, lundi matin, en attente de se présenter en salle d’audience. Photo : Radio-Canada / Laurence Gallant

La plaignante raconte une nuit interminable

Mardi, la présumée victime a livré un récit très détaillé des événements présumés, alors qu’elle et une amie étaient en visite à Rimouski. Elles avaient fait la route depuis Québec avec l’accusé, et il était convenu que les deux femmes, qui connaissaient toutes deux très bien Harold LeBel, dorment deux nuits à son condo. C’est lors de la deuxième nuit que l'agression présumée serait survenue. C’était long, ça a duré toute la nuit. Je me suis dit : ''à un moment donné, ça va finir, il va s’endormir, mais ça continuait'' , a-t-elle raconté devant le jury.

Un échange de courriels datant de 2020 a par ailleurs révélé que Harold LeBel s’était excusé à la plaignante, bien qu’il lui ait dit n’avoir aucun souvenir de ce qu’elle allègue. Pardonne-moi cette soirée, je m’en veux tellement , a-t-il écrit.

Le procès d'Harold LeBel devrait durer de deux à trois semaines. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Un contre-interrogatoire serré pour la présumée victime

Le contre-interrogatoire de la Défense s’est tenu mercredi au palais de justice. Maître Maxime Roy a confronté à de nombreuses reprises la plaignante au sujet de son témoignage, notamment en le comparant à l’interrogatoire qui a été mené par les policiers en juillet 2020 et en attaquant sa crédibilité. Il a aussi insisté à plusieurs occasions sur le fait que la présumée victime avait gardé des contacts cordiaux avec l’accusé, même après les événements.

Harold LeBel a choisi de se défendre devant juge et jury : une décision relativement peu fréquente dans des cas d'accusations d'agression sexuelle. Photo : Radio-Canada / Laurence Gallant

Le témoignage attendu de l’amie de la plaignante n’aura pas lieu

Le procès d'Harold LeBel connaît un revirement inattendu, jeudi. Le jour 4 du procès devait se concentrer sur le témoignage de l'amie de la présumée victime, présente dans l'appartement la nuit de l'agression sexuelle présumée. La poursuite a cependant annoncé qu'elle ne convoquerait pas cet autre témoin. L’avocat de la Défense a également annoncé jeudi matin que l’ex-député allait témoigner au procès. Il donnera sa version des faits en cour lundi matin.