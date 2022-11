Avis préventif de faire bouillir l’eau pour 25 000 utilisateurs de secteur de Hull

Les résidences et immeubles touchés sont ceux situés à l'ouest du boulevard St-Joseph, à l'est de la promenade de la Gatineau, au nord de la rue Durocher et au sud de la limite de la municipalité de Chelsea.

Environ 25 000 résidents sont touchés par cet avis. Photo : Gracieuseté / Ville de Gatineau

Cet avis préventif a été émis en raison d'un bris d'aqueduc survenu sur une conduite maitresse sur le boulevard de la Cité-des-Jeunes, peut-on lire dans un communiqué de la ville.

L'avis est en vigueur depuis 16 h, jeudi.

La Ville demande aux citoyens de faire bouillir l'eau pendant au moins une minute avant de la consommer.

Une fois que l'avis sera levé, il faudra ouvrir tous les robinets et laisser couler l'eau froide pendant au moins une minute, recommande-t-on.

Plus de détails à venir.