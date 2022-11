Un nouveau centre fédéral pour l’immigration francophone inauguré à Dieppe

Un nouveau centre fédéral pour l'immigration francophone voit le jour à l'Hôtel de Ville de Dieppe, au Nouveau-Brunswick. Ce centre très attendu devrait aider l’Acadie et la francophonie de la province à renverser la tendance du déclin de sa population.

Le bureau bilingue assurera à Dieppe une présence fédérale permanente du ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Sa mission sera de recruter, d’intégrer et de retenir les nouveaux arrivants francophones dans la province.

Ce bureau bénéficiera d’une enveloppe de 12,9 millions $ du gouvernement du Canada, en plus d’un investissement annuel de 5,6 millions $. Le centre emploiera une trentaine de fonctionnaires.

Plusieurs personnes ont assisté à l'annonce de jeudi, à Dieppe. Photo : Radio-Canada / Serge Clavet

Deux volets seront exploités, soit aider les familles nouvellement installées à avoir plus facilement accès à des informations sur leur dossier d’immigration et faire de la recherche sur les enjeux de la francophonie en milieu minoritaire, en collaboration avec des chercheurs de l’Université de Moncton.

La création de ce centre avait été annoncée en août 2021 et devait ouvrir ses portes au début de 2022.

Marie-France Lalonde, du ministère de l’Immigration, a indiqué que le pays avait atteint la barre du 4 % de nouveaux arrivants francophones et bilingues cette année. Elle a bon espoir de voir l’objectif de 4,4 % être atteint en 2023.

Réactions favorables

Les réactions à cette annonce, jeudi, ont été favorables de la part des principaux groupes associatifs francophones du Nouveau-Brunswick.

Le directeur général de l’association francophone des municipalités, Pascal Reboul, a rappelé que le regroupement milite depuis longtemps en faveur de l’immigration francophone.

Ce centre installé à Dieppe est certes éloigné des régions francophones du nord de la province, mais au moins, il s’est réjoui de voir que le bureau a été placé au Nouveau-Brunswick.

Ce sera important de créer des liens avec les fonctionnaires pour mieux les aiguiller sur nos besoins , a-t-il indiqué.

Alexandre Cédric Doucet, président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, mentionne que l’ouverture de ce centre est un pas dans la bonne direction.

C’est une excellente nouvelle pour l’Acadie et les francophones , a-t-il estimé.

C’est une très bonne annonce pour la région du sud-est et pour la province. On parle beaucoup d’immigration et de comment attirer des francophones ici. Avec un centre spécialisé, ça va certainement aider , a commenté le député libéral provincial Rob McKee.

Pas de représentants du gouvernement provincial

Seule ombre au tableau : l’absence de représentants du gouvernement provincial à cette annonce.

Cette absence, qui n’est pas passée inaperçue, survient dans la foulée de la controverse entourant la nomination de l’ex-allianciste Kris Austin, au comité sur la révision de la Loi sur les langues officielles.

La question sur toutes les lèvres est : où est la province du Nouveau-Brunswick? , a ouvertement demandé Alexandre Cédric Doucet. Ça vient confirmer nos inquiétudes. Il n’y a plus de doute que ce gouvernement a perdu la confiance de la communauté acadienne et francophone.

Le député libéral Rob McKee y voit un nouveau geste du gouvernement Higgs contre les enjeux des francophones.

C’est inquiétant quand on voit tout ce qui se passe. Je doute que ce gouvernement veuille protéger les francophones. L’absence de représentants ici confirme mes inquiétudes , a-t-il commenté.

Avec la semaine qui vient de se passer, ça ne m’étonne pas. Mais ça me dérange , a signalé Pascal Reboul.

Avec des informations de Frédéric Cammarano