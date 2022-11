À Yellowknife, les cadets perpétuent la tradition de la veillée du jour du Souvenir

Depuis plus de 35 ans, les cadets de Yellowknife montent la garde à côté du cénotaphe dans la nuit du 10 au 11 novembre à la mémoire des militaires et les vétérans en ce jour du Souvenir.

Après une pause de deux ans à cause de la pandémie, l'une des plus anciennes veillées tenue par des cadets au pays est de retour à Yellowknife.

Toute la nuit de jeudi à vendredi, des paires de cadets se sont succédé au cénotaphe pour commémorer le sacrifice des soldats et vétérans canadiens.

Cette veillée émeut beaucoup le commandant des cadets de l’armée de Yellowknife, le capitaine Jeffrey Vig.

Le capitaine Jeffrey Vig est le commandant du Corps de Cadets royaux de l'Armée canadienne, à Yellowknife. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

« Ça me touche personnellement, parce que je suis un vétéran, ça fait 18 ans que je suis en uniforme. J’ai été déployé en Afghanistan et au Koweït dans ma carrière. J’ai vu des affaires moins l’fun. J'essaie de partager un petit peu de ça avec les cadets. » — Une citation de Capitaine Jeffrey Vig, Commandant, Corps de Cadets royaux de l'Armée canadienne

Jeffrey Vig, alors soldat, est posé dans la région de Kandahar, en Afghanistan, en octobre 2007. Photo : Fournie par Jeffrey Vig

Se mettre dans la peau des soldats

Durant la soirée, la trentaine de cadets de l’armée, de la marine et de l’air ont participé à une cérémonie les sensibilisant au sacrifice des soldats canadiens. Ils ont aussi préparé leurs uniformes en préparation de la parade du jour du Souvenir.

Malgré l’austérité de l’événement, les jeunes en profitent aussi pour se retrouver et passer un bon moment ensemble. Ce sont des adolescents, ils ont du fun entre eux. Ils font des farces, écoutent des films, relaxent, jouent à des jeux, mais c'est quand même assez sobre, comme événement , explique Jeffrey Vig.

La veillée au cénotaphe est le point culminant de l'événement. Les jeunes montent la garde pendant 15 à 20 minutes, voire de 30 à 45 minutes si la température le permet.

Après avoir passé une nuit à faire ça, les jeunes peuvent se mettre un peu plus dans la peau des gens qui se sont sacrifiés , explique Jeffrey Vig. On peut avoir froid pendant 15 ou 20 minutes, mais ça va, on retourne au chaud après. Il y en a [des vétérans] qui ont eu froid longtemps.

Le sergent William Thompson, 15 ans, n’en est pas à sa première veillée. C'est un moment où nous pouvons montrer que nous comprenons les sacrifices que les soldats ont faits dans le passé, et que nous leur en sommes reconnaissants , dit-il.

William Thompson est sergent dans le Corps de Cadets royaux de l'Armée canadienne, à Yellowknife. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Un programme basé sur le respect et l’inclusion

La caporale Journey Bergman, 13 ans, pensera à son arrière-grand-père qui a failli perdre la vie lors de la Deuxième Guerre mondiale, en montant la garde. S’il n’avait pas survécu, ma grand-mère ne serait pas née, et moi non plus. Son partenaire avec qui il était quand la bombe a explosé, il n’a pas survécu , raconte-elle.

La caporale Journey Bergman est membre du Corps de Cadets royaux de l'Armée canadienne, à Yellowknife. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Malaïka Vig, fille de Jeffrey Vig, aura une pensée pour son père et les autres membres de sa famille qui ont servi dans l’armée. Mon père est allé en Afghanistan pour protéger notre pays et il est parti longtemps , dit-elle. Il a pris ce temps-là pour y aller et il a sacrifié du temps qu’il aurait pu passer avec moi et mon frère.

Malaïka Vig, 12 ans, est membre du Corps de Cadets royaux de l'Armée canadienne, à Yellowknife. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Dans les semaines qui précèdent le jour du Souvenir, les cadets passent beaucoup de temps à se préparer mentalement. Le 8 novembre, ils ont commémoré la Journée nationale des anciens combattants autochtones au cimetière de Yellowknife, en posant une chandelle sur chacune des tombes des vétérans.

Le but du programme des cadets, ce n’est pas d’en faire des militaires, c'est d'inculquer une discipline, de faire des jeunes des bons citoyens, [...] on leur apprend à être inclusifs, puis à ne jamais laisser quelqu'un de côté , explique le capitaine Vig.