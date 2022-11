Des soins inabordables pour d’anciens combattants

Un couple d'anciens combattants sonne l'alarme au sujet du coût des prestations de services. Les deux souffrent du Trouble de stress post-traumatique et n'arrivent plus à se payer des soins depuis qu'ils ont déménagé à Vancouver.

C’est en quittant Ottawa et en arrivant à Vancouver que Theresa et Jocelyn Boucher ont constaté que le coût de la vie était plus élevé. C’est tellement cher ici et il y a un manque de services pour anciens combattants , raconte Theresa Boucher.

Jocelyn et Theresa Boucher ont tous les deux servi dans les forces armées canadiennes : lui 35 ans et elle 10 ans. Photo : CBC/Jon Hernandez

Le couple constate aussi que les entreprises qui procurent les soins doivent demander plus parce qu’elles font aussi face à des coûts élevés.

« Les frais qu'ils offrent sont pas comparables à ceux que les gens payent ici, donc on n'est pas capable d’avoir ces soins-là sans qu'on dédommage de notre poche. » — Une citation de Jocelyn Boucher, ancien combattant

De la thérapie nécessaire

Jocelyn et Thérèse Boucher ont pourtant bien besoin de ces services.

Jocelyn Boucher bénéficie des services d'un chien d'assistance. Photo : photo fournie par Theresa Boucher

M. Boucher, membres des Forces armées canadiennes pendant 35 ans, est revenu extrêmement perturbé d’une de ses missions pour la marine canadienne. Dans le cadre de cette mission, il devait s’assurer que des livraisons de nourriture par les Nations Unies en Somalie ne soient pas interceptées par des pirates. Constamment faire face à l’inconnu pendant un an a été traumatisant pour lui. Et il a besoin d’être soigné.

« Quand que tu as une blessure mentale, tu as besoin d'aide. » — Une citation de Jocelyn Boucher, ancien combattant

Jocelyn Boucher a été diagnostiqué avec un syndrome du stress post-traumatique à son retour. Sa femme Theresa, qui est une ancienne combattante de 10 ans, souffre également du trouble.

Ils ont besoin de suivre, entre autres, des sessions de thérapie de couple, mais ne se font rembourser que 120 $ de l’heure, alors que les coûts sont beaucoup plus élevés, autour de 200 $ par personne. La couverture fournie par Anciens Combattants Canada via Croix Bleue Medavie, varie selon les provinces. Par exemple, ils arrivaient à se faire rembourser jusqu’à 195 $ par session en Ontario.

Nous sommes épuisés mentalement, parce qu’on ne reçoit plus ces services , confie Theresa Boucher. Elle ajoute que les avantages sociaux sont également loin de rembourser les autres services qu’ils recevaient avant à Ottawa, comme la physiothérapie, l’ergothérapie et la massothérapie.

Le plus difficile pour Jocelyn Boucher, est d'être traité ainsi après tant d’années à servir son pays.

« Lorsque l'aide ne vient pas et que le gouvernement te dit que oui, on est responsable de tes blessures, mais désolé, on payera pas. Ce n’est pas correct. » — Une citation de Jocelyn Boucher, ancien combattant

Un système brisé

Les militants pour le droit des anciens combattants précisent que le cas du couple Boucher n’est pas isolé. Il s’agit d’une conséquence des avantages sociaux des militaires canadiens qui sont stagnants et ne reflètent pas les coûts croissants des services de counseling, de plus en plus recherchés.

Selon Tim Laidler, directeur du réseau de transition des vétérans et lui-même conseiller, le système est brisé et que le problème existe depuis de nombreuses années. Il remarque que de nombreux anciens combattants finissent par payer de leur poche ce genre de services.

Anciens Combattants Canada n’avait pas remis sa réponse par écrit, au moment de publier cet article.

Avec les informations de Jon Hernandez