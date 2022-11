La CNESST constate des infractions à l’urgence de Cowansville

Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS n’a pas respecté ses obligations en regard à la loi sur la santé et la sécurité au travail à l’urgence Brome Missisquoi Perkins, à Cowansville. Il y a un an, la CNESST est intervenue à la suite d'une plainte déposée par le personnel infirmier, qui dit subir une surcharge de travail.

Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, la Fédération des infirmières du Québec (FIQ) a fait appel à la CNESST , après avoir constaté de la détresse psychologique chez ses membres. On avait vraiment des signaux d'alerte, des démissions, des départs, beaucoup de personnes en assurance salaire ou en CNESST. On avait aussi des messages de nos membres déchirants, qui travaillent dans des conditions très difficiles, qui nommaient qu'ils n'étaient pas capables de donner des soins sécuritaires , explique Stéphanie Boulet, présidente intérim du Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l'Est, associé à la FIQ.

Deux infractions

Cet automne, la CNESST a effectué un suivi auprès de l'urgence de Cowansville. Dans son rapport, elle identifie deux infractions en septembre 2022.

D'abord, l’établissement n’a pas mis en place les mesures pour évaluer les risques associés à la surcharge de travail. Ensuite, le CIUSSS n’a pas non plus déployé des mesures d’atténuation pour ses travailleurs.

Pour la présidente syndicale, Stéphanie Boulet, la situation a atteint un point critique. Pour le mois de novembre, il y aurait actuellement 75 quarts d'infirmière non comblés à l’urgence de Cowansville. Le syndicat propose donc de réduire les heures d'ouverture la nuit.

On met vraiment une équipe de travail sur les rotules pour maintenir les services ouverts, mais on n’amène pas d'aide ou de personnel nouveau qui pourrait donner une stabilité puis un peu d'air à cette équipe-là et c'est vraiment urgent d'en apporter. On ne pense pas qu'on peut passer le temps des Fêtes sans amener de l'aide concrète avec des infirmières au niveau de l'urgence de la pommeraie , ajoute Stéphanie Boulet.

Même s'il reconnaît que la pénurie de main-d'œuvre frappe l'ensemble du réseau de la santé québécois, le syndicat dit avoir proposé plusieurs solutions dans la dernière année.

Il y a déjà plusieurs mois, les membres nous avaient dit, nous on aimerait ça faire des douze heures. Ça nous aiderait entre autres pour les fins de semaine. Bien c'est une possibilité! Nous autres, c'est déjà quelque chose qui est négocié localement de faire douze heures. Ce n'est pas difficile de le mettre en place, mais la cheffe qui était là, à ce moment-là, elle ne savait pas comment faire , poursuit la présidente du Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l'Est.

Urgence d'agir, mais aucune fermeture

La directrice des soins infirmiers du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Patricia Bourgault, affirme que des solutions sont mises en place depuis l'été dernier, mais elle admet qu'il y a toujours urgence d'agir .

Il y a des actions très concrètes en place maintenant. Par exemple, il y a eu l'ajout de personnel de soir et de nuit. Il y a une ressource qui viendra aider également de jour. On travaille sur la réorganisation des soins pour s'assurer que le personnel a en main tout ce qu'il faut pour s'assurer de la qualité des soins , explique la gestionnaire.

« Cet hôpital-là a un besoin tout particulier de main-d'œuvre, je ne vous le cache pas. » — Une citation de Patricia Bourgault, directrice des soins infirmiers du CIUSSS de l’Estrie-CHUS

Quant à la demande du syndicat de réduire les heures d'ouverture de la salle d'urgence de Brome Missisquoi Perkins, cela n'est aucunement envisagé, assure la directrice. On travaille sur d'autres stratégies. La population a droit à ce service d'urgence et on assure qu'il est en place.

En prévision de la période des Fêtes, la directrice assure que du personnel supplémentaire sera présent et qu'il y aura concertation à l'interne. Très tôt le matin, si on voit que l'urgence est débordée, on met en place des actions. On peut demander à des infirmières d'autres unités de venir prêter main-forte, mais on peut demander aussi à d'autres unités dans l'hôpital de prêter main forte en accueillant des patients , dit Patricia Bourgault, confiante.

Avec les informations de Thomas Deshaies