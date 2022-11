Les médecins de famille se raréfient, les urgences en paient le prix

Des urgentistes albertains tirent une nouvelle fois la sonnette d’alarme sur la pénurie de médecins de famille. De plus en plus de patients se rendent dans leurs salles d’urgence pour des besoins routiniers, ce qui rallonge les temps d’attente et ne leur permet pas d’avoir de soins appropriés.

Ils n'ont pas de médecin de famille et viennent pour se faire renouveler leurs prescriptions, compléter des formulaires pour leur travail ou leur assurance ou faire observer un grain de beauté qui les inquiète. En Alberta, dans la salle d'urgence du Dr Sean Wilde, ils représentent environ le tiers des patients.

Ce n’est pas rare de voir des gens venir et nous dire : "Je sais que je ne devrais pas être aux urgences, mais j’ai besoin de régler ça. Je dois voir un médecin et je n’ai pas d’autre choix” , affirme le Dr Sean Wilde, médecin urgentiste à Lethbridge, en Alberta.

Évidemment, cela augmente [le nombre de patients]. Cela augmente les temps d’attente. C’est plus difficile de trouver de la place pour s’occuper des patients et tout le monde doit attendre plus longtemps , explique-t-il.

La crise est telle que la Dre Aisha Mirza, urgentiste d’Edmonton, s’étonne même maintenant de voir un patient aux urgences qui a un médecin de famille.

« Quand je commence un quart de travail, il peut y avoir 40, 50 ou 60 patients qui attendent et qui n’ont pas encore été vus par un médecin. » — Une citation de Dre Aisha Mirza, urgentiste d’Edmonton

Même son de cloche pour Joanna Kiraly, directrice des opérations des cliniques sans rendez-vous Medicentres Family Care. De plus en plus de patients sans médecins de famille se rendent dans ces établissements en Alberta, au Manitoba et en Ontario.

C’est vraiment un moment difficile [dans le secteur] des soins de santé à présent , affirme-t-elle.

Patient recherche médecin... désespérément

À l’échelle du pays, cinq millions de Canadiens n’ont pas de médecin de famille, d’après le Collège des médecins de famille du Canada. Michael Tryon en fait partie.

Michael Tryon et son fils Nick cherchent un médecin de famille depuis cinq mois en Alberta. Photo : Radio-Canada / Julia Wong

L’Albertain a appris en juin que son médecin de famille allait prendre sa retraite en novembre. Depuis, il lui cherche un remplaçant pour lui, sa femme et son fils, en vain.

Je cherche des signes dans la rue qui disent "Nouveau médecin pratiquant" ou "Je prends de nouveaux patients" , témoigne-t-il. L’Albertain a également rejoint des groupes sur Facebook, où il recherche un médecin de famille ouvert à s’occuper de nouveaux patients.

Le couple vieillit, et Michael Tryon refuse qu’ils soient laissés à eux-mêmes.

Le système ne fonctionne pas

Qu’un médecin de famille suive de façon régulière un patient ayant un problème de santé chronique serait bien plus bénéfique, à de nombreux égards, que des déplacements continuels aux urgences, affirme la Dre Aisha Mirza.

On leur donne des solutions temporaires à des problèmes chroniques, c’est frustrant pour les patients et pour les médecins , affirme-t-elle.

« Les patients qui viennent encore et encore aux urgences, sans avoir de suivi d’un vrai médecin en qui ils ont confiance, ont plus de chance d’avoir des [diagnostics] manqués ou de devenir encore plus malades et, ultimement, de ne pas avoir de soins appropriés. » — Une citation de Dre Aisha Mirza, urgentiste d'Edmonton

Ce n’est pas soutenable du tout. Je pense que c’est un vrai signe que le système ne fonctionne pas lorsqu’on voit des patients agir comme cela.

La pandémie a mis en évidence les lacunes du système, soutient la Dre Christie Newton, présidente du Collège des médecins de famille du Canada. Photo : Getty Images / Mario Tama

Ces deux dernières années, de nombreux médecins de famille ont changé de spécialité ou ont choisi une retraite anticipée, dépassés, à cause de la pandémie, explique de son côté la Dre Christie Newton, présidente du Collège des médecins de famille du Canada.

Elle affirme que son organisation travaille avec les différents ordres de gouvernement pour trouver des solutions au problème. Cela inclut notamment des incitatifs pour retenir les médecins de famille dans leur spécialité ou embaucher plus de personnel pour leur permettre de souffler.

En attendant, afin d'alléger la pression sur les salles d’urgence, les cliniques Medicentres Family Care ont de leur côté mis sur pied un programme pour que les infirmières s’occupent des patients ayant des problèmes mineurs chapeautées par un médecin, d'après Joanna Kiraly.

Avec les informations de Julia Wong