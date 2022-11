La Côte-Nord, joueuse centrale pour l’industrie minière en 2020

Cette donnée correspond à 37,5 % du PIB régional de la Côte-Nord, précise la présidente-directrice générale de l’ AMQ , Josée Méthot.

Publié mercredi, le rapport de l’ AMQ montre que les retombées des activités des sociétés minières au Québec en termes d’emploi sont aussi très importantes pour la région.

Josée Méthot explique que le nombre d’emplois dans le secteur a progressé de 89 % entre 2014 et 2020 sur la Côte-Nord, malgré la pandémie. Cette augmentation s’explique entre autres par les travaux de minerai de fer Québec.

En 2021, les mines de fer de la Côte-Nord ont pu vendre leur minerai à des prix records, soit jusqu’à 250 $ la tonne en juillet.

Selon Statistique Canada, la production de concentré de minerai de fer au mois de novembre 2021 s'est établie à près 4,8 millions de tonnes. Cela représente une baisse de près de 7 % par rapport au mois précédent, une baisse de 3,5 % en comparaison du mois de novembre 2020.

Un peu plus tôt cette semaine, l’usine de fer Tata Steel annonçait sa fermeture temporaire, à partir du 30 novembre.

Le conseiller principal en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale de Sept-Îles, Bastien Poirier, apporte d’ailleurs certaines nuances aux données exposées dans le rapport de l’ AMQ .

Selon Bastien Poirier, il faut comprendre que les chiffres de 2020 viennent d’énormément de stimulus économiques [...] qui ont réussi à nourrir le marché mondial . Le contexte économique de la dernière année pourrait donc changer la donne.

La grande majorité du minerai de fer produit au Canada provient de la fosse du Labrador et est expédiée à partir de Sept-Îles et Port-Cartier. Ainsi, la Côte-Nord est particulièrement fragile aux variations du prix du minerai.

Bastien Poirier maintient qu’il faudra surveiller les effets de l’augmentation des taux d'intérêt au cours des derniers mois. Les hausses successives rendent désormais l’emprunt plus compliqué, ce qui pourrait affecter le secteur des matières premières.

« Le fer est peut-être [le minerai] qui pourrait subir le plus de conséquences [de la récession]. L’aluminium pourrait l’être aussi, mais ce minerai est de plus en plus prisé [comme matière première] par l’industrie de la technologie. »