Des municipalités albertaines réclament leur part des recettes des activités de plein air

Des municipalités rurales veulent recevoir une partie des recettes générées par les campeurs, les randonneurs et les amateurs de tout-terrain en Alberta. Ceux-ci sont de plus en plus nombreux sur les terres provinciales, mais en cas d’incidents nécessitant des opérations de sauvetage, ce sont les municipalités rurales qui dépêchent des équipes sur les lieux et à leurs frais.