Il y a maintenant plus de joueuses que de joueurs au Canada, selon une étude

L’étude a été menée auprès d’un échantillon représentatif de la population canadienne, avec des personnes âgées de 6 à 64 ans ayant joué à n’importe quel jeu vidéo, peu importe l’appareil, lors des quatre semaines précédant l’étude. Les participants et participantes ont répondu à un sondage en ligne en mai 2022.

Selon les données recueillies, 53 % des répondants et répondantes disent avoir joué régulièrement à des jeux vidéo pendant la période visée. C’est une diminution de 8 % en comparaison aux données de 2020, chiffrées à 61 %.

Cette année, la moyenne d’heures de jeu a aussi baissé, se situant à 7,9 heures par semaine chez ces adeptes, contre 9 heures en 2020.

Si les ados correspondent au groupe consacrant le plus d’heures par semaine aux jeux vidéo, avec 11,5 heures, chez les femmes, les plus dynamiques pour ce divertissement sont celles âgées de 55 à 64 ans, jouant 8,4 heures par semaine.

C’est principalement sur console que les parties sont lancées pour les enfants et les ados (44 %). Chez les adultes, ce sont les appareils mobiles qui trônent, avec 46 % d’adeptes. Le PC est en perte de vitesse pour ces deux groupes, adopté par 21 % des adultes et 16 % des jeunes, ce qui correspond à respectivement 2 % et 4 % de moins qu’en 2020.

Une activité sociale

L’activité vidéoludique permet aussi de passer du temps avec ses enfants. Selon l’Association canadienne du logiciel de divertissement, 74 % des parents qui jouent à des jeux vidéo le font avec leurs enfants, une augmentation de 9 % au cours des deux dernières années , souligne le président et chef de la direction de l’ALD, Jayson Hilchie. Il ajoute que c’est aussi une occasion de passer plus de temps en famille, selon 69 % des personnes répondantes.

Les millénariaux qui ont grandi pendant la révolution des jeux vidéo les utilisent pour tisser des liens avec leurs enfants , explique Jayson Hilchie.

Pour les ados, les jeux vidéo sont une occasion d’enrichir leur vie sociale, selon l’étude.

« En fait, notre sondage Faits essentiels de 2022 a révélé que l’un des changements les plus importants dans l’utilisation des jeux vidéo, c’est qu’elle devient de plus en plus sociale. » — Une citation de Jayson Hilchie

Les adultes aussi créent des liens avec cette activité. 49 % des gens sollicités ont dit jouer régulièrement avec d’autres personnes. Chez les enfants, ce chiffre s’élève à 70 %.

Le sport électronique a meilleure réputation

La participation à des compétitions de jeux vidéo est de plus en plus envisagée comme une carrière viable par les jeunes au pays. Les événements qui y sont liés gagnent aussi en popularité : plus du tiers des adultes et 28 % des ados qui ont répondu au sondage ont indiqué avoir participé à des activités liées aux sports électroniques dans la dernière année. 70 % de ces personnes considèrent qu’il s’agit d’une possibilité de carrière.

Que ressent la population canadienne en jouant aux jeux vidéo? Une majorité écrasante pointe en direction de la détente.

85 % des joueurs et joueuses affirment que les jeux vidéo réduisent le stress et 84 % disent qu’ils apportent de la joie , pointe-t-on dans l’étude.

L’ensemble des données de l’étude de l’ALD est accessible sur le site de l’Association  (Nouvelle fenêtre) .