Arrestation d’un suspect accusé de trois agressions en une semaine dans des abribus

Des policiers de l'Unité de soutien communautaire du district Nord ont arrêté, mardi, le suspect d’une agression sexuelle et de deux autres attaques au couteau dans des abribus de Winnipeg.

L’homme a été remis à l'Unité des crimes majeurs du Service de police de Winnipeg, selon un communiqué de la police publié jeudi.

Le suspect, âgé d’environ 30 ans, a été arrêté dans une résidence de la rue Foxberry Bay à Winnipeg. Outre la présumée agression sexuelle, il faisait l’objet de mandats non exécutés.

Il était notamment recherché pour deux autres agressions graves sous la menace d'un couteau les 2 et 4 novembre à un arrêt d'autobus à l'intersection de la rue Keewatin et l'avenue Burrows.

Il a été placé en détention provisoire et accusé de six infractions supplémentaires : agression sexuelle avec une arme, agression aggravée, vol qualifié, proférer des menaces, possession d'une arme et défaut de se conformer, trois fois, à une ordonnance de mise en liberté, selon le communiqué.

Le syndicat des employés de la Transit de Winnipeg, la section locale 1505 de l'Amalgamated Transit Union, a mentionné qu’il est ébranlé par une série d'agressions contre des usagers et un travailleur du transport en commun au cours des six derniers jours , peut-on lire dans un communiqué publié mardi.