Les soins intensifs pédiatriques débordés en Ontario

Le recensement quotidien de Soins aux malades en phase critique Ontario (SMPCO) montre qu’il y a actuellement 122 enfants dans les services de soins intensifs pédiatriques, alors que la province compte au total 112 lits de soins intensifs pour enfants.

Selon la spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques Anna Banerji, les hôpitaux à travers le pays sont submergés d'enfants malades atteints d'infections respiratoires.

C'est une crise , a-t-elle dit à CBC .

Nous avons le reste de l'hiver où cela culmine généralement, donc ça ne fera qu'empirer avant de s'améliorer , prévient-elle.

Afin d'alléger le fardeau des établissements pédiatriques, Santé Ontario avait ordonné, la semaine dernière, aux hôpitaux généraux d'accepter les jeunes de 14 ans et plus qui ont besoin de soins intensifs.

De leur côté, les hôpitaux pédiatriques ont déclaré que la majorité des enfants en soins intensifs avaient cinq ans et moins.

Les données provenant d'autres parties du monde laissent penser que la saison à venir sera difficile, en ne considérant que la grippe et sans prendre en compte la COVID-19 et le virus respiratoire syncytial, explique le Dr Fahad Razak, interniste à l'Hôpital St Michael's et chercheur à l'Université de Toronto.

Le médecin recommande aux Ontariens de se faire vacciner contre la grippe et la COVID, s'ils ne l'ont pas déjà fait, et de recommencer à porter des masques à l'intérieur.

Il y a une limite à ce que les individus peuvent faire, et c'est là que des actions collectives sont nécessaires – des mesures de santé publique , a-t-il déclaré à CBC .

Les masques sont imparfaits, mais ils fonctionnent. Nous l'avons vu au cours de la pandémie , a-t-il ajouté.

Même son de cloche du côté d’un urgentologue de Toronto, le Dr Kashif Pirzada, qui exhorte chacun à donner aux hôpitaux le temps de rattraper leur retard , afin que notre système de santé reprenne son souffle .

Le D Pirzada invite aussi les parents à emmener leur enfant à l'hôpital seulement s’il a de la fièvre qui dure plus de quatre à cinq jours, s'il ne mange ni ne boit rien même lorsqu'il prend des médicaments, ou s'il respire anormalement.

Que tous les hôpitaux soient débordés en octobre et novembre, cela ne s'est jamais produit auparavant , fait-il savoir. Cela signifie que nous devons tous être prudents. Nous devons savoir ce qui se passe et nous devons ralentir cela.

