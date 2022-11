Alimentation Couche-Tard se prépare au passage de l’essence à la recharge

Quand Alain Bouchard entre dans un des commerces d'Alimentation Couche-Tard, il s'intéresse en premier lieu aux personnes qui s'y trouvent, parce que ce sont elles qui font arriver les choses , dit-il. Ensuite, il pose ses yeux sur la marchandise, sur comment les gens circulent .

Dans le commerce de détail, la concurrence est féroce. Qualité et efficacité du service sont donc de mise. Et profitabilité... D'où l'importance qu'attache Alain Bouchard à l'aménagement des magasins.

C'est des batailles de rue à tous les jours , décrit M. Bouchard, qui a fondé avec trois autres entrepreneurs Alimentation Couche-Tard, un chef de file dans le domaine du commerce de proximité. On doit se battre pour garder nos clients, alors il faut avoir vraiment une belle motivation.

Alimentation Couche-Tard implante « le magasinage sans points de friction », c'est-à-dire une caisse libre-service qui permet de limiter les goulots d'étranglement aux caisses traditionnelles. Photo : Owen Egan/Alimentation Couche-Tard

Par exemple, pour réduire le goulot d'étranglement au moment de payer, la direction de Couche-Tard tente l'expérience des caisses libre-service dans ses magasins, un laboratoire .

Ce n'est pas le seul laboratoire de Couche-Tard. En Norvège, où le géant québécois s'est implanté, il est le plus gros détaillant doté d'équipements de recharge pour véhicules électriques. Ces bornes de recharge sont aussi vendues aux particuliers. Plusieurs milliers de résidents ont nos équipements , précise Alain Bouchard.

Le président du conseil d'administration de Couche-Tard n'écarte pas la possible transposition de cette expérience au Québec. C'est encore un programme à l'étude , dit-il, car beaucoup de facteurs sont à prendre en considération.

Une chose est sûre : le modèle d'affaires de Couche-Tard, qui repose notamment sur la vente d'essence, doit évoluer. Une réflexion qu'avait entreprise Alain Bouchard il y a plusieurs années déjà, lors d'une réunion de son C. A. à Copenhague.

Le portrait s'est précisé. Depuis deux ou trois ans, plus de 80 % des voitures vendues sont électriques ou hybrides en Norvège , note-t-il.

Les voitures à combustion sont là pour encore très longtemps , selon lui. Mais il faut se préparer à une transformation .

On a atteint notre maximum en 2019, je ne parle pas du pétrole, là, mais dans notre secteur.

Ma lecture à moi, c'est que le maximum a été atteint, dit-il. On se transforme avec le marché qui se transforme lui-même, dans le sens des recharges électriques.

« Ça va prendre beaucoup de temps, mais, oui, ça va arriver. Alors, il faut se préparer, il faut se transformer, il faut réorganiser nos commerces pour vendre autre chose, pour attirer les clients autrement. » — Une citation de Alain Bouchard, président du conseil d'administration d'Alimentation Couche-Tard

Alain Bouchard a accordé une entrevue à Patrice Roy à ICI RDI. Photo : Radio-Canada

Un premier dépanneur à Laval

Son empire, Alain Bouchard a commencé à l'établir en 1980 par l'ouverture d'un tout premier magasin d'accommodation à Laval. À Couche-Tard se sont ajoutées deux autres marques, Circle K et Ingo, et, au fil des acquisitions, d'autres détaillants (l'irlandaise Topaz, les américaines CST Brands et Holiday Stationstores, entre autres).

Avec ses 122 000 employés, Alimentation Couche-Tard compte plus de 14 000 magasins, présents dans 24 pays et territoires.

En France, Alimentation Couche-Tard est passée à un cheveu de s'emparer de Carrefour SA, ce qui lui aurait permis de faire incursion au royaume des magasins à grande surface. Mais ce très beau projet , grâce auquel Alain Bouchard rêvait de consolider toutes les grandes surfaces dans le monde , a échoué.

Il a échoué parce que la nouvelle de la transaction a fait l'objet d'une fuite. On a appris avec la France que la confidentialité, ce n'est pas comme en Amérique, où les règles sont très sévères. Là-bas, tout le monde parle. Et ça a sorti prématurément, très prématurément.

Il ne tentera pas de nouveau ce coup-là. Il y a des "timings" dans les acquisitions, en affaires. Lorsque c'est passé... c'est terminé.

L'entrepreneuriat, une valeur

Quand on demande à Alain Bouchard s'il craint qu'Alimentation Couche-Tard ne devienne trop gros, il arbore un sourire amusé. Pas du tout, non, je n'ai pas cette crainte-là.

Je ne veux pas arrêter parce que je fais ça pour nos gens, explique-t-il. Nos gens aiment ça voir qu'on grandit, ils aiment ça profiter avec nous, et c'est une motivation absolument extraordinaire.

On a un président chez nous [Brian Hannasch] qui aime beaucoup la croissance, comme moi. C'est probablement pour ça qu'il est devenu président!

Tout batailleur qu'il soit, M. Bouchard se refuse à dire que son entreprise en a avalé d'autres.

« Pour moi, c'est pas d'en manger d'autres, c'est d'amener d'autres avec nous, partager notre culture, puis grandir ensemble. » — Une citation de Alain Bouchard, président du C. A. d'Alimentation Couche-Tard

Et il se réjouit que l'entrepreneuriat se porte bien au Québec. Pourtant, lorsqu'au début des années 2000 il vantait les mérites d'inventer sa vie à tous les jours en démarrant sa propre affaire, Alain Bouchard avait l'impression de prêcher dans le désert.

J'ai défendu l'entrepreneuriat au Québec sur toutes les tribunes, qu'elles soient la Beauce, Saint-Jérôme, Montréal, Québec, Chicoutimi – je viens de là, fallait que je le mentionne quand même! – et c'était très difficile dans ces années-là.

Et tout à coup, il s'est produit un grand changement . L'entrepreneuriat va bien, constate-t-il, c'est extraordinaire. Moi, je ne pensais pas voir ça.

Le modèle des dépanneurs assortis d'une station d'essence est appelé à changer, dit Alain Bouchard, qui cite l'exemple de la Norvège, où Alimentation Couche-Tard possède des commerces de détail dotés de bornes de recharge pour véhicules électriques. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

On a perdu des gérants

Mais la pénurie de main-d'œuvre donne des maux de tête aux commerçants de détail.

On a perdu des gérants de longue date, déplore Alain Bouchard. Des employés ont dit : "Écoutez, je ne suis plus capable, là, j'adore l'entreprise, j'adore ce que je fais, mais là l'employé de nuit n'est pas rentré, la personne que j'ai embauchée ne s'est pas présentée"...

L'immigration représente une solution aux yeux d'Alain Bouchard, qui demande au gouvernement de François Legault de ne pas négliger cette avenue. Et ces nouveaux venus peuvent apprendre le français en entreprise, dit-il. Oui, on peut les franciser, on le fait constamment, on donne des cours à nos gens beaucoup plus que d'autres types d'entreprises.

L'idée que des patrons comme lui souhaitent la venue d'immigrants pour avoir de la main-d'œuvre bon marché fait réagir Alain Bouchard. Ce n'est pas ça du tout , proteste-t-il.

« On veut de la main-d'œuvre, point. On ne veut pas de "cheap labor". On forme nos gens, on leur donne des opportunités de carrière. » — Une citation de Alain Bouchard, président du conseil d'administration d'Alimentation Couche-Tard

Alain Bouchard s'enorgueillit d'avoir instauré chez les employés d'Alimentation Couche-Tard une culture les inspirant à se responsabiliser et à avoir de l'initiative. Je regarde ce qui est au-dessus des épaules, la personne à qui je parle; comment elle pense, comment elle agit, quelles sont ses motivations, ses valeurs.

Dans le secteur du commerce de détail, on ne peut pas payer des salaires extraordinaires , reconnaît-il. On permet des carrières, on ouvre des horizons à nos gens de progresser à l'intérieur de l'entreprise, ce qui nous aide beaucoup.

Couche-Tard va rester sous contrôle québécois

En 2014, Alain Bouchard a renoncé à ses fonctions de président et de chef de la direction. Désormais, il préside le conseil d'administration de l'entreprise qu'il avait fondée avec Réal Plourde, Richard Fortin et Jacques d'Amours. Et s'occupe de philanthropie avec sa femme.

Il est riche, oui. Ce serait prétentieux de dire que ça n'a pas changé ma vie. Ça a changé, évidemment. Mais j'ai pas besoin de tant que ça.

Et cet empire qu'il a créé va demeurer sous contrôle québécois, bien qu'il admette ne pas contrôler les aspirations des actionnaires , ses partenaires.

Ce serait assez difficile d'acheter Couche-Tard, fait-il valoir. C'est une valeur de près de 60 milliards de dollars de capitalisation présentement. Et, si on ajoute la dette, c'est une valeur d'entreprise de 70 milliards environ. Ajoutez une prime de contrôle là-dessus, ça monterait à 80, voire 90 milliards.