Le 2 novembre 2022, CBC/Radio-Canada annonçait à contrecœur la fermeture de son bureau de Pékin après plus de quatre décennies de présence journalistique en Chine. Dans les années 80 et 90, nos correspondants nous ont relaté les multiples mutations vécues par la société chinoise. Les journalistes qui leur succéderont dans les années 2000 et 2010 nous offriront un regard tout aussi curieux et aiguisé sur cette fascinante région du monde. Voici une sélection de leurs reportages.