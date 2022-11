Une baisse de l’achalandage crainte au Mont-Fortin avec la hausse des tarifs

Le porte-parole du groupe de citoyens « Aimons le Mont-Fortin », Jonathan Lapointe, est mécontent de l'ampleur des hausses de prix au centre de ski municipal pour la prochaine saison et demande à rencontrer la mairesse de Saguenay, Julie Dufour.

Jonathan Lapointe explique que son comité, d’abord connu sous le nom « Sauvons le Mont-Fortin », a été créé entre autres pour augmenter l'achalandage au Mont-Fortin et que les récentes hausses risquent d'avoir l'effet contraire.

Quand on augmente le prix d’un service, surtout lorsqu’on fait une augmentation quand même assez importante, il va s’installer une certaine déception chez certaines personnes qui vont peut-être changer d’activité ou modifier leurs habitudes. Donc de croire que ça n’aura pas d’impact sur l’achalandage, on croit que c’est un petit peu se mettre la tête dans le sable , a-t-il exprimé lors d’une entrevue accordée à l’émission Place publique.

Le centre de ski Mont-Fortin est un équipement municipal géré par Saguenay. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

La hausse des tarifs a été adoptée lors de la séance du conseil de Saguenay mardi. Le billet journalier augmente de 40 % pour le ski au Mont-Fortin. Pour un adulte, le prix d'un abonnement passera de 188 $ à 228 $, soit une augmentation de 21 %. Pour les 6 à 17 ans, la hausse atteint 33 %, alors que le tarif passe de 129 $ à 171 $. Finalement, les non-résidents de Saguenay font face à une augmentation de 50 %.

Il aurait apprécié que la communication soit plus efficace entre la Ville et le comité.

On a appris cette décision-là de Saguenay en même temps que tout le monde via les nouvelles. Ce n’est pas tant que la nouvelle a mal passé, mais ça remet peut-être un petit peu en cause tous les efforts qu’on a faits depuis quelques années avec le comité. Disons que ça nous préoccupe un petit peu , a-t-il mentionné.

Des investissements

Récemment, un appel d’offres a été lancé pour faire l’acquisition d’un convoyeur de remontée. Une nouvelle dameuse a aussi été achetée au coût de 488 000 $. Dans cette optique, Jonathan Lapointe s’attendait à une certaine hausse, mais comme il a été peu informé, il ne sait pas si une seconde hausse sera nécessaire l’an prochain pour payer le nouveau convoyeur.

Avec les informations de Michel Gaudreau