Leur terrain s’effondre sous leurs pieds, ils poursuivent la Ville

Pascale et Jean-Pascal Orsoni habitent dans un secteur boisé de la ville depuis 2010. Leur propriété les a séduits en raison du grand terrain et de la végétation abondante. « Il y avait un spa au fond et puis un coin pour le feu. Il y avait un hamac et nous avions tout fleuri. C'était magnifique », se remémore Pascale.

Selon Jean-Pascal, l’endroit était idéal pour promener son chien Max et pour profiter des chaudes journées d’été. On a mis beaucoup d'énergie dans la réfection du terrain et de la piscine. On a investi beaucoup d’argent , souligne-t-il, en jetant un regard sur le ruban « danger » qui divise la cour en deux.

Après 10 ans à Sainte-Thérèse, le couple rêvait de voyages. On devait s'acheter un catamaran et faire le tour du monde. On devait mettre en vente le 1ᵉʳ septembre 2020 , explique Jean-Pascal. Moins d’un mois plus tôt, le 3 août 2020, son plan de grandes escapades s’est effondré.

Jean-Pascal et Pascale Orsoni n’osent plus s’aventurer bien loin dans leur cour arrière. Photo : Radio-Canada

Le premier affaissement

Comme tous les matins, je regarde mon jardin par la fenêtre et je vois une énorme tache noire. Je ne comprends pas, au début , nous raconte Pascale.

Cette « tache noire » est un trou de plus de trois mètres de diamètre et un mètre de profondeur.

« Dans la foulée, on appelle la Ville, puis c'est le défilé des ministères. On a les pompiers, le ministère de la Sécurité publique, la Ville, les ingénieurs… Tout le monde vient. On est pris dans une espèce d'engrenage. » — Une citation de Le couple Orsoni

Photo prise le matin de l'affaissement du sol Photo : Les Orsoni

La Ville de Sainte-Thérèse installe rapidement un périmètre de sécurité. Elle mandate une firme d’ingénieurs pour évaluer les risques. L’alerte est donnée.

Un ancien ruisseau mal remblayé

Que s’est-il passé sous le terrain des Orsoni? Avant 1987, la cour n’était pas nivelée. Il s’agissait plutôt d’un ravin menant à un ruisseau.

Le propriétaire de l’époque a voulu régler des problèmes d’érosion en canalisant une partie du ruisseau. Il a ensuite remblayé le tout avec du sable et d’autres matériaux, alors que le sol sous le remblai est argileux et instable.

Nous avons consulté l’ingénieur Mohammad Hosseini, expert en mécanique des sols. Il a préparé un rapport pour les Orsoni qui explique bien les causes de l'affaissement. Selon lui, les travaux menés 35 ans plus tôt n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art.

« Les conséquences de la présence de remblai de six mètres, c'est l'affaissement du sol. Les dépôts d’argile vont se tasser avec le temps et ça peut créer des vides. » — Une citation de Mohammad Hosseini, président de Fondasol

En s’affaissant, l’argile a aussi compressé le tuyau qui canalise le ruisseau. L’eau ne peut plus circuler librement et elle s’échappe dans le sol, érodant petit à petit le terrain.

Une inspection par caméra révèle l’ampleur des dommages du tuyau qui canalise le ruisseau sous le terrain des Orsoni. Photo : Can-Inspec

Plusieurs canalisations municipales alimentent le ruisseau. Selon M. Hosseini, le tuyau sous le terrain des Orsoni fait partie du réseau d’égout pluvial de la ville. La solution : il faut enlever le remblai et refaire la canalisation.

Une facture d’un demi-million de dollars

La firme d’ingénieur mandatée par Sainte-Thérèse recommande de réaliser les travaux avant la prochaine crue printanière, à l’automne 2020. La Ville va de l’avant et publie un appel d’offres. Elle reçoit 10 soumissions, la plus basse à 477 000 $. C’est beaucoup plus que ce qu’elle a prévu. Lors d’un conseil municipal tenu à huis clos, elle annule tout. Les Orsoni se sentent pris au piège.

« Six mètres sous terre, il y a de l'eau qui continue à égrener le sol. C'est la surprise, une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. » — Une citation de Pascale Orsoni

Le deuxième affaissement

Les saisons passent et les travaux ne sont toujours pas entamés. Un an plus tard, le 15 septembre 2021, le cauchemar se répète.

Le deuxième affaissement est survenu un an après le premier, dans la cour arrière des Orsoni. Photo : Radio-Canada

On promenait notre chien et le sol s'est affaissé sous son poids! Il a cavalé en s’appuyant sur les dalles, qui chutaient avec lui , relate Pascale Orsoni.

Heureusement, Max s’en est sorti indemne. Mais l’anxiété des Orsoni est à son comble. Ce qu'on craint le plus, c'est que tout s'écroule, que le terrain s'écroule, que la piscine s'effondre, que la maison s'effondre , s’inquiète Jean-Pascal Orsoni.

Mohammad Hosseini, ingénieur et président de Fondasol Photo : Radio-Canada

Selon l’ingénieur Mohammad Hosseini, ce deuxième effondrement était prévisible, puisque tout ce qu'on voit est compatible avec le comportement des argiles. Il est possible que d’autres gouffres se forment. Les ingrédients sont là pour qu'il y en ait d'autres .

La poursuite

Malgré leurs tentatives, les Orsoni, la Ville et la MRC de Thérèse-De Blainville ne parviennent pas à s’entendre. Le couple décide de porter la cause devant les tribunaux.

Le maire de Sainte-Thérèse, Christian Charron, a refusé de nous accorder une entrevue en raison de la poursuite. Nous avons toutefois pu connaître la position des instances municipales grâce aux procédures judiciaires.

Selon Sainte-Thérèse et la MRC , les Orsoni seraient les seuls responsables de la réparation du tuyau, parce qu’il s’agirait d’une canalisation privée.

« La Ville ne détient aucun titre de propriété sur la canalisation [...]. La Ville n’a donc pas juridiction ni compétence et ne peut en aucun temps effectuer des travaux sur la propriété privée. » — Une citation de Extrait de la contestation écrite et demande d’ordonnance soumise par la Ville de Sainte-Thérèse et la MRC de Thérèse-De Blainville

La majeure partie de la cour arrière des Orsoni est condamnée, en raison des risques d’autres affaissements du sol. Photo : Radio-Canada

Selon l’avocate en droit municipal Audrey-Anne Béland, l’argument de la Ville ne concorde pas avec les enseignements des tribunaux. Elle explique que même si un cours d'eau a été canalisé par les anciens propriétaires, une initiative que la Ville semble vouloir dire "privée", ça n'empêche pas que la compétence relative à ce cours d'eau est celle de la MRC et qu'en l'espèce, la MRC l'a déléguée à la Ville .

Elle ajoute que lorsqu’un tuyau est intégré au réseau d’égout pluvial d’une ville, l'entretien de la canalisation est à sa charge.

Audrey-Anne Béland, avocate, BCF Avocats d'affaires Photo : Radio-Canada

Réagissant à la décision de Sainte-Thérèse d’interrompre le processus d’appel d’offres pour réparer le tuyau bloqué, Me Béland précise qu’il faut agir sans délai pour retirer l’obstruction et que la loi ne prévoit pas de cas où les travaux seraient optionnels.

La Ville demande un ruisseau

Dans sa réponse écrite à la poursuite, la Ville rejette toute la responsabilité des affaissements aux Orsoni et elle leur demande de restaurer le ruisseau tel qu’il était avant la canalisation de 1987. Il faudrait donc retirer le remblai et le tuyau, et réaménager toute la cour arrière, qui serait largement amputée. Un non-sens, selon le couple, qui puise dans ses économies depuis le début.

« On est rendus à plus de 100 000 $ de frais d'avocats et un autre 15 000 $ de frais d'experts. Toutes nos économies s'en vont, toutes nos années de travail disparaissent en frais d'avocats et d'ingénieurs. » — Une citation de Jean-Pascal Orsoni

Entre-temps, l’eau continue de s’échapper dans le terrain, qui est toujours une zone sinistrée. Le procès doit avoir lieu devant la Cour supérieure à la fin du mois de novembre.