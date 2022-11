Hausse de la détresse psychologique des étudiants à l’Université Laval

Davantage de services d'aide et de prévention sont offerts grâce aux investissements de Québec. Les étudiants peuvent être malgré tout butés à des délais d'attente avant d'obtenir de l'aide.

Les besoins sont énormes. On a plus de ressources, on les mets en place, mais sachez qu'un étudiant qui nous écrit et qui nous appelle et qui nous dit qu'il a un besoin d'aide urgent, on va lui répondre la journée même , indique Louise Careau, directrice du Centre d'aide aux étudiants en entrevue à l'émission Première heure.

Elle rappelle toutefois que les étudiants qui viennent cogner à leurs portes n'ont pas tous besoin de psychothérapie.

Mme Careau souligne que les réseaux sociaux ne sont pas étrangers à cette hausse de demandes d'aide. On se compare, on montre ce qu'on fait, donc oui ça entraîne une certaine pression de vouloir atteindre certains standards.

La Faculté de médecin bien au fait

En médecine où les places pour entrer dans les programmes de spécialités sont très contingentées, l'anxiété est présente depuis longtemps. La mort récente d'un étudiant en médecine a secoué la communauté universitaire et remis de l'avant les problèmes de détresse psychologique des futurs médecins.

Bien qu'il existe des politiques en place pour s'assurer de baliser les conditions de stages, l'application de celles-ci est parfois à géométrie variable , soulève Isabelle Tapp, vice-présidente de la Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ) .

Selon un sondage réalisé ce printemps par la FMEQ, 25 % des étudiants en médecine au préclinique et de l'externat ont déclaré avoir ressenti de la détresse au cours de leur parcours.

Si parler de problème de santé mentale est moins stigmatisé dans bien des milieux, ce n'est pas le cas dans le milieu médical, assure la FMEQ.

On a besoin d'un changement de culture pour faire en sorte que tous les étudiants qui osent demander de l'aide et prendre du temps de recul sans craindre le jugement de leurs pairs ou l'impacte néfaste sur leur carrière , indique Isabelle Tapp.

Avec les informations de Guylaine Bussière